Alerta de la ACM: todos los títulos mineros, en riesgo por modificaciones ambientales

El Ministerio de Ambiente presentó el decreto 0044 por medio del cual busca identificar, delimitar y declarar zonas de reserva de recursos naturales mediante actos administrativos motivados "de manera que contribuya al ordenamiento minero ambiental".

Sin embargo, su promulgación causó preocupación entre el sector, puesto que haría que de forma subjetiva se pudieran identificar zonas, en las que, mientras se desarrollan estudios, no se podrán dar licencias ni permisos ambientales.



Esto, según Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), esto one en riesgo a todos los títulos mineros del país, que están en trámites o previo a presentarlos.



Una de las principales preocupaciones están relacionadas con el hecho de que las zonas que se definan, aún si no se declaran de reserva quedarán "bloqueadas" hasta por 10 años. Adicionalmente, el decreto dejaría a criterios subjetivos la definición inicial.



Los criterios para que una zona sea declarada como reserva son: que tenga ecosistemas de importancia ambiental o valores de conservación y prestación de servicios ecosistémicos; que cuente con áreas para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales y regionales o soportan la disponibilidad agua para la seguridad alimentaria; y que presenten degradación y requieran acciones de restauración.



Nariño señaló que estarán en mesas de diálogo junto con la cartera de Minas y Energía y de Ambiente para entender la aplicación de la normatividad y la extensión de sus implicaciones.



De igual manera, el presidente advirtió que puede generar una explosión en la minería ilegal, dado que el único freno que se impone es para la que cumple con toda la normatividad legal.



Nariño advirtió que seguirán en los diálogos aunque también utilizarán otras herramientas para evitar que esta medida impacte la operación minera de las empresas que ya adquirieron derechos mediante sus títulos. "Buscaremos equilibrio con las herramientas que la democracia nos permite", afirmó.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio