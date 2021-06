Acuerdo de formación entre el SENA y empresas del sector minero

El sector privado es un aliado estratégico del país para lograr avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos, el de la educación. Ejemplo de esto, más de 900 personas podrán acceder al programa de Formación Continua Especializada del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA durante este 2021.



(Lea: Santander desarrolla la formalización minera más grande del país)



Los beneficiarios serán trabajadores de la industria minera y de las comunidades de diferentes regiones como La Guajira, Cesar, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Bogotá, Boyacá, Nariño y Tolima.





(Lea: Formalización enfrenta a mineros con Gobierno)

“La formación continua especializada es precisamente lo que nosotros no tenemos en la oferta educativa y es lo que demanda el sector productivo. Es por esto que colocamos los recursos en aquellas empresas que son aportantes de parafiscales y de acuerdo a esa licitación, que año tras año abrimos, le damos la oportunidad a muchas empresas y a muchos colombianos, para generar una transferencia de conocimientos. Este año estamos muy complacidos de que el sector minero esté beneficiado con este programa de formación para sus colaboradores, trabajadores y personas de la comunidad”, indicó William Orozco, Director Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del SENA.



El proyecto tiene una inversión total de $1.035.268.00. El 75% equivale a las contribuciones parafiscales que hacen las compañías al SENA, y el 25% es un aporte adicional de las empresas mineras involucradas en el proyecto: AngloGold Ashanti, Cerrejón, Cerromatoso, Industrial.



Conconcreto, Coquecol, Gramalote, Gran Colombia Gold, Mineros, Minera Miraflores, Miranda Gold Colombia y Touchstone Colombia.



“A través de este convenio apostamos por la formación en programas de sostenibilidad, medio ambiente, gestión pública territorial, gestión social, liderazgo, formulación de proyectos en inversión social e innovación, transformación digital, formalización minera, no sólo para empleados de las compañías afiliadas a la Asociación, sino que también lo hicimos extensivo a miembros de las comunidades vecinas a las operaciones y a funcionarios de las alcaldías municipales de los territorios mineros. De esta manera continuamos aportando no solamente al desarrollo del país, sino a una minería más sostenible”, afirmó Juan Camilo Nariño presidente de la ACM.



Para este proceso de formación continua, la Universidad Javeriana, EAN, EAFIT y la Universidad Externado, serán las instituciones encargadas. "Lo más importante es el fortalecimiento de capacidades e identificación de las necesidades de formación que nos llevarán a hacer una minería sostenible en Colombia”, afirmó Brigitte Baptiste, rectora de la EAN.



En esa misma línea, Grimaldy Yepes Jefe de Educación Continua de la Universidad EAFIT, agregó “desde las universidades, empresas y Estado hacemos un trabajo conjunto para el desarrollo de las comunidades y del sector minero, nuestra apuesta es tener un personal capacitado para forjar sociedad".



Por otra parte, Milton Montoya, Director de investigaciones de la Universidad Externado de Colombia, indicó "es un eje fundamental la innovación en el diplomado de Formalización minera. A través de este programa queremos aportar al proceso de fortalecimiento del sector con impactos en el trabajo con la comunidad".



Es importante destacar que según cifras del Dane, los municipios mineros muestran una mejora en los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), pasando de 61% en 1993 a 33% en 2018. Esto en principio, debido a los esfuerzos que realiza el sector en materia de inversión social, formación y educación, dónde acuerdos como este son clave para llevar más desarrollo a estas zonas del país.