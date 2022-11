Las marcas deportivas que patrocinan a las selecciones en el Mundial

La Copa Mundial de la Fifa no solo se juega entre las selecciones clasificadas, sino que la competencia también se da entre las marcas que patrocinan la ropa deportiva de los equipos que participan de la cita mundialista.



(Así están las economías de los países del Grupo E en el Mundial).

Este año, el Mundial Catar 2022 tiene como ganador a Nike, y por tercera vez consecutiva Nike supera a Adidas, y anota la mayor diferencia sobre su rival de toda la vida.



Nike patrocina y diseña los uniformes de 13 de las 32 selecciones: Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Corea, Croacia, EE.UU., Francia, Inglaterra, Países Bajos, Polonia, Portugal y Catar.



(Budweiser enviará la cerveza que no pudo vender al ganador del Mundial).

Le siguen Adidas equipara a 7 países: Alemania, Argentina, Bélgica, España, Gales, Japón y México, y Puma a 6 naciones participantes: Ghana, Marruecos, Senegal, Serbia, Suiza y Uruguay.

Además, hay seis empresas más que se encuentran vistiendo cada una a una selección. Costa Rica (New Balance), Dinamarca (Hummel), Túnez (Kappa), Ecuador (Marathon), Irán (Merooj) Y Camerún (One All Sports). Las dos últimas debutando en la Copa del Mundo 2022.



(Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más caros, deja el Manchester).

PORTAFOLIO