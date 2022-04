Adobe Sensei, plataforma que ayuda a acelerar la toma de decisiones

Archivo particular

Las virtudes de los programas de inteligencia (IA) artificial están en que le hacen la vida más amable a las personas. Así, Adobe Sensei es una plataforma de servicios de IA que busca optimizar procesos en los que intervenga un alto volumen de contenido y datos.

Y Sensei ofrece a sus usuarios desde búsqueda de imágenes similares, a reconocimiento automático de fuentes (tipografías) o sistemas de recomendaciones (como Amazon). A mayor volumen de información procesada y sugerencias de los usuarios, más perfeccionará los resultados.

Así ha sido reconocida en el listado de Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo en este campo por ser capaz de ofrecer experiencias digitales innovadoras.

Hoy en día, cuenta con más de 100 capacidades impulsadas por Sensei que ayudan a los clientes a trabajar de manera más inteligente y efectiva, ya sea que estén diseñando una aplicación, mejorando una imagen, comprendiendo el significado de un PDF, editando una película o lanzando una campaña de marketing.

“El atractivo de la IA es que da la posibilidad de tener un asistente que asuma nuestras tareas menos creativas y no hay porque temerle, pues incluso en su forma más poderosa, no podrá reemplazar la inteligencia humana, simplemente potencializa las habilidades de las personas al tiempo que aprende de ellas para crear experiencias mejoradas”, dice Dario Llorente, Head of Latam Channel Sales en Adobe.

El objetivo de esta tecnología tiene tres focos principales:

1. Descubrir lo que está escondido e identificar lo relevante entre grandes cantidades de información.

2. Automatizar y agilizar procesos repetitivos que consumen mucho tiempo.

3. Decidir lo que importa para asesorar en la toma de decisiones sobre tendencias, anomalías o eventos importantes.

