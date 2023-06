Los problemas que están teniendo nuevos dueños del sitio web Pornhub

Los gobiernos deberían dejar de tomar medidas enérgicas contra los sitios web de pornografía y, en cambio, enorgullecerse de cualquier expresión sexual y ayudar a que la pornografía sea normal y "aburrida", declaró a la AFP el nuevo propietario de Pornhub.

El fondo de inversión canadiense Ethical Capital Partners (ECP) compró la empresa matriz de Pornhub, MindGeek, hace tres meses, con lo que pasó a controlar sitios enormemente visitados como YouPorn. Pero esa adquisición también ha traído un mar de problemas legales. Los sitios web de la firma dejaron de ser accesibles en el estado estadounidense de Utah en mayo, después de que se les ordenara verificar las edades de los usuarios.



Y en Francia, los propietarios de sitios web y los reguladores mantienen negociaciones desde hace meses sobre cómo lograr que la verificación obligatoria de la edad, votada mediante una ley en 2020, funcione en la práctica. Dos de los sitios de MindGeek no han implementado ninguna verificación de edad y podrían ser prohibidos en Francia.

El fallo judicial se espera para el 7 de julio. "No queremos ningún usuario menor de edad en nuestros sitios web", aseguró el fundador de ECP, Solomon Friedman, en una entrevista con la AFP. Pero Friedman rechazó la idea de que la responsabilidad deba recaer en los sitios web y, en cambio, pidió que los sistemas operativos encontraran una solución.

"Apoyamos firmemente las soluciones de verificación de edad que logran dos cosas: proteger a los niños de manera efectiva y no exponer los datos personales", dijo. "La única solución que logra ambos objetivos es la verificación basada en el dispositivo o en el navegador", dijo, y agregó que sería "un paso muy simple para Google y Apple". "Creo que la sociedad ha avanzado en la dirección de que estamos orgullosos de cualquier expresión sexual", aseguró.



"El hecho de que es adulto lo va a convertir en aburrido, de la misma manera que el cannabis (legalizado) se ha convertido en algo aburrido en Canadá", añadió.

Fuerte presión

Un artículo del New York Times de 2020 que aseguraba que sus sitios alojaban material que mostraba violaciones y sexo con menores despertó mucha controversia. Las compañías Visa y MasterCard dejaron de procesar los pagos en esos sitios. Los propietarios pasaron dos años tratando de vender la empresa, que básicamente está registrada en Canadá, pero que mantiene una compleja estructura corporativa presente en muchos paraísos fiscales del mundo entero.



Los nuevos propietarios incluyen dos abogados, un ex policía y un inversor italiano que hizo su fortuna con la venta legal de cannabis. Friedman asegura que la empresa ha cambiado por completo en los últimos años, y que han logrado eliminar ocho millones de videos en 2021, una afirmación que la AFP no pudo verificar.



"Una solicitud de eliminación de contenido automáticamente da como resultado esa eliminación", enfatizó. "Comprobamos después que haya sido eliminado". Además, los usuarios que suben contenidos a la plataforma deben identificarse. Todo el contenido es escaneado mediante algoritmos para filtrar el material protegido por derechos de autor, y luego el personal de la empresa lo ve antes de que llegue a la web.

Una oportunidad extraordinaria

Solomon dijo que su firma fue contratada inicialmente solo para verificar que MindGeek estaba trabajando dentro de la ley. "Y lo que encontramos no solo es que cumple con la ley, sino que era una oportunidad de inversión extraordinaria, pero es una oportunidad que requería habilidades especializadas", dijo.



ECP decidió que tenía esas habilidades y compró la empresa, aunque desde entonces ha sido un quebradero de cabeza. Solomon reconoce que sus sitios quizás deberán retirarse de Francia.



El tema ha ocupado un lugar destacado en la agenda política desde que el presidente Emmanuel Macron prometió que proteger a los niños de la pornografía sería una prioridad durante su mandato.

AFP