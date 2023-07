ADR de Almacenes Éxito: más visibilidad ante inversionistas

Con la autorización que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos expidió autorizando la inscripción de las acciones de Almacenes Éxito, representadas en Recibos de Depósito Americanos Nivel II (ADRs II), la cadena de comercio gana más visibilidad frente a los inversionistas que como en el caso del Grupo Gilinski, quieran comprarla.



A la autorización de la SEC se sumó la de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en donde ya está casi lista la inscripción de los ADRs, con lo cual estos pueden ser cotizados en dicha Bolsa a razón de 8 acciones por cada ADR.



Con la presencia de la cadena de comercio en Wall Street, más inversionistas potenciales podrían interesarse, dado que el grupo Casino de Francia, dueña de la empresa, a través de la brasileña GPA, atraviesa por problemas financieros y desde hace tiempo viene diciendo que quiere vender sus participaciones en Latinoamérica.



Jahnisi Cáceres, especialista en renta variable de la firma Acciones & Valores considera que habría que esperar cómo termina el proceso de la inscripción en NYSE y luego habría que analizar el interés real de Gilinski de comprar la mayoría del Éxito, “ya que con sus recientes ofertas por la cadena no parece que quiera hacer un esfuerzo realmente por obtener mayor participación”.



En un escenario especulativo en el que Gilinski tenga un interés real en quedarse con la mayoría de Éxito tendría una oportunidad interesante vía mercado (teniendo en cuenta que el flotante del grupo subiría hasta casi un 53%), “no obstante, el precio de mercado está muy por encima de lo que ha ofrecido Gilinski hasta ahora como para especular acerca de una posible oferta pública de adquisición".



Por su parte, para Andrés Moreno Jaramillo, analista bursátil certificado, los socios actuales del Éxito quieren más representación de la compañía afuera y varias empresas colombianas lo han hecho, pero sería clave que se genere más liquidez de las acciones y que no tenga la megaconcentración de propiedad actual.



“Si la inscriben y no hacen nada es muy poco lo que pasará. Que haya oferta de acciones y que el accionistas suelte acciones es clave”. Consideró que es probable que Gilinski se quede con el Éxito, con lo que haría un match con la compra que adelanta del Grupo Nutresa, pues podría tener un buen mecanismo de distribución de alimentos, aunque anticipó que esas dos compañías podrían retirarse de la Bolsa.



PORTAFOLIO