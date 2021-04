Advierten altos costos en baterías de energía

Un novedoso proyecto eléctrico, al que la Nación le hace la apuesta para garantizar la continuidad en el servicio de energía en la región de la costa Caribe, puede llegar a convertirse en una planta costosa y nada eficiente al momento de garantizar la corriente en firme.



Se trata del Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB), proyecto liderado por el Ministerio de Minas y Energía (MME) que se ubicaría en Barranquilla, y cuya inversión superaría los US$40 millones, un valor alto frente a otras unidades que prestarían la misma tarea y a bajo costo.



Además, que perdería su relevancia dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en cuatro años.



Así lo advierte el Consejo Nacional de Operación (CNO) en una carta enviada a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), a la que tuvo acceso Portafolio y en la cual señala que el complejo de baterías tiene una alta inversión, es inoportuno, y que por el contrario hay sistemas más económicos y eficientes para mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.



“Según los resultados del Centro Nacional de Despacho (CND), los dispositivos con electrónica de potencia que manejan las líneas para que resistan más carga de corriente (DFACTS, por sus siglas en inglés) tienen los mismos beneficios técnicos del SAEB, sin embargo, por su tecnología, estos elementos tienen la ventaja de ser instalados muy rápidamente, reubicarse en otras subáreas del SIN, una vez las expansiones convencionales de red estén en servicio, y tienen el menor costo de implementación”, subraya el CNO en la misiva.



Y a renglón seguido reitera el Consejo que “por lo anterior, sugerimos a la Upme analizar esta alternativa, contrastar el beneficio/costo de las dos opciones (SAEB vs. DFACTS) y tener en cuenta los tiempos de instalación de las dos tecnologías”.



Además, el CNO recomienda a través de la carta que, debido a la entrada en operación de la subestación El Río 220 kV y líneas asociadas (que hacen parte del Plan 5Caribe), la Upme debe reconsiderar la fecha para la entrada en operación para el 2021 de la alternativa que tenga la mayor relación beneficio/costo (SAEB vs. DFACTS).



Al indagar con gremios del sector eléctrico sobre las observaciones del Consejo, señalaron que ante todo se debe considerar no solo la resiliencia, sino además la robustez del sistema.



“El proyecto que están evaluando de almacenamiento parecen más enfocado en corregir demoras en expansión de transmisión, que siguen afectando las tarifas al aumentar el costo de las restricciones, que en generar flexibilidad y robustez a la oferta”, indicó Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía.



Por su parte, voceros del MME, sostienen que el proyecto de almacenamiento con baterías de 50 megavatios (Mw) de capacidad instala, es para suministrar electricidad en un caso de contingencia, ante la ausencia por falla o mantenimiento de alguno de los elementos de red del Sistema de Transmisión Regional (STR) del Atlántico, como lo puede ser una línea o un transformador.



“Evitaría recurrir a otras fuentes de generación que sirven de respaldo para cubrir la falta del elemento de la red que falló, evitando así los costos asociados a la emisión”, indicaron.