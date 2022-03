Advierten que negocio argentino no es vigilado por la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de hizo un llamado a la ciudadanía para que obre la debida diligencia antes tomar una decisión de inversión o participar en modelos de negocio que resultan confusos y en los que prometen multiplicar el dinero sin dar una explicación financiera razonable.



Así, Superintendencia dijo que advierte que ni el modelo de negocio de origen argentino conocido como Generación Zoe, ni la Asociación Latinoamericana de Coaches Cristianos S.A.S., ni la Confederación Mundial de Coaches S.A.S. están bajo su vigilancia.



Aseguró que es importante además señalar que los productos asociados al modelo extranjero Generación Zoe se alojan fuera del territorio colombiano y, por lo tanto, están fuera de la jurisdicción de la Superfinanciera.



Cabe señalar que ni Generación Zoe ni las mencionadas sociedades participan en el proyecto piloto para realizar pruebas controladas en la Arenera de operaciones de cash-in y cash-out en productos financieros de depósito a nombre de plataformas de criptoactivos.



“Desde esta Superintendencia insistimos en la importancia de conocer y evaluar los riesgos inherentes a las operaciones relacionadas con criptoactivos antes de tomar una decisión, toda vez que no están amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, no hacen parte del sistema financiero y no hay una autoridad a la cual los usuarios puedan acudir en caso de inconvenientes", aseguran.



Advirtió que ante estos casos en los que la ciudadanía reciba esta clase de información o sea invitado a participar en esquemas de inversión o modelos de negocio en los que no se tiene claridad sobre el origen de los recursos, la ciudadanía puede ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional a través del CAI Virtual - Centro Cibernético, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, las Alcaldías locales o la propia Superintendencia.

