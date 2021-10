Aerolínea Latam: sus acciones se recuperan y ultima reestructuración

Las acciones de la aerolínea Latam se recuperaron este viernes en la Bolsa de Santiago luego del batacazo del jueves, cuando la compañía solicitó a una corte de Nueva York extender el plazo para presentar su plan de reorganización.



Las acciones del grupo crecieron un 8,52 %, hasta los 1.350 pesos chilenos (1,64 dólares), frente a los 1.244 pesos chilenos (1,51 dólares) de la víspera, cuando cayeron un 1,19 % en la bolsa.



El plazo para presentar el plan vencía este viernes, pero el grupo pidió aplazarlo de nuevo hasta el 26 de noviembre para seguir negociando con los bonistas y acreedores, algo que aún debe ser confirmado por el juez estadounidense que lleva la causa.



En septiembre, la empresa ya solicitó y recibió aprobación para extender su período exclusivo hasta el 15 de octubre. La actual solicitud, explicó la firma el jueves, "apoya la continuidad de los avances en las negociaciones con las diversas partes interesadas en el procedimiento Capítulo 11" de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que se acogió de forma voluntaria en mayo de 2020 tras el golpe económico que le asestó la pandemia.



Esta fórmula judicial, que permite a una empresa que no puede pagar sus deudas reestructurarse sin la presión de los acreedores, incluyó tanto a la matriz -que cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la de Santiago- como a sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y EE. UU.



SIGUEN LAS NEGOCIACIONES



Según analistas, el aplazamiento era esperado por el mercado, pues ya esta semana el grupo había dejado entrever que aún no había llegado a ningún acuerdo. La aerolínea dio a conocer el lunes una de las propuestas de financiación, que finalmente no se concretó y que fue presentada por Moelis & Company y White & Case LLP.



Moelis & Company estimó que el valor de Latam se situaría en los 12.500 millones de dólares y contempló una reorganización del accionariado con un aumento de capital cercano a los 3.500 millones de dólares, además de la emisión de nueva deuda mediante bonos por 2.250 millones de dólares y una nueva línea de financiamiento por 750 millones de dólares.



El mes pasado, Latam dijo que recibió propuestas de grandes acreedores y accionistas de más de 5.000 millones de dólares para culminar su proceso y proyectó la recuperación de su rentabilidad a niveles previos a la emergencia sanitaria para 2024, con aumento del resultado operacional del 78 %.



Latam, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, volaba antes de la pandemia a 145 destinos en 26 países y operaba aproximadamente 1.400 vuelos diarios, transportando a más de 74 millones de pasajeros anuales.



Con la pandemia, redujo su operación hasta en un 95 % y concluyó el 2020 con una caída de sus ingresos operacionales a un 58,4 % y una pérdida neta de 4.545,9 millones de dólares.



Paulatinamente, la aerolínea ha recuperado sus operaciones y en el segundo trimestre de este año tuvo ingresos por 888,7 millones de dólares, muy por encima del mismo periodo de 2020, aunque un 62 % menos que en el segundo trimestre de 2019.



