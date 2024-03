Aerolínea Latam alerta por incremento de fraudes a viajeros y clientes de carga

De cara a la temporada de Semana Santa, Latam Airlines Colombia alerta a los pasajeros y clientes de carga sobre distintas modalidades de estafa que están implementando presuntos delincuentes en los que solicitan transferencias bancarias a terceros.



Según explican, personas inescrupulosas están utilizando perfiles falsos en redes sociales para presentar promociones en tiquetes aéreos y contactan a los viajeros por medio de números telefónicos que no son los oficiales de la aerolínea. Así mismo, ofrecen conectividad a destinos a los que Latam Airlines no viaja y expiden pasabordos falsos.



También, están solicitando pagos de seguros médicos “obligatorios” que ni la aerolínea ni la autoridad aeronáutica exigen.



Frente a esto, Latam Airlines hace un llamado a quienes quieran adquirir tiquetes aéreos, paquetes turísticos, alquiler de vehículos, entre otros servicios, utilicen la página web oficial de la aerolínea (www.latam.com) o acudan a una agencia de viajes debidamente autorizada.



Inclusive, la compañía recomienda verificar la veracidad de promociones y descuentos a través de sus canales oficiales, que los puede consultar en este enlace. Además, la aerolínea señala que no solicita transferencias ni depósitos a cuentas bancarias de terceros ni claves de tarjetas de crédito o débito.



Latam Cortesía

Advertencia para clientes de Carga

Por su parte, algunos clientes de Latam Cargo Colombia han sido víctimas de estafas, requiriéndoles el pago inmediato de una supuesta multa impuesta por la Dirección de Aduanas Nacionales (Dian), por el transporte de carga. En este caso, los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de Latam para exigir el pago de esa multa y de esta manera, liberar la mercancía.



Así mismo, se han identificado casos en donde los estafadores ofrecen el servicio de venta y transporte de mascotas por redes sociales, solicitan transferir el dinero para hacerles llegar el animal al destino por medio de Latam y utilizan los espacios de la aerolínea y guías falsas para persuadir al estafado.



"Es importante resaltar que Latam Cargo Colombia nunca solicitará el pago de multas o sanciones impuestas por otra entidad, ni gestionará el pago del mismo por medio de sus empleados. Tampoco, recibirá pagos por medio de transferencias a cuentas bancarias de terceros. Los servicios de transporte de carga solo podrán ser adquiridos en www.latamcargo.com; o por los teléfonos (+57) 1 800 093 1111 / (+57) 1 390 5858 o directamente en las bodegas de LATAM Cargo a nivel nacional", señala la empresa



Latam Airlines. AFP

Desde el año 2023, Latam Colombia activó la campaña #YoViajoInformado para compartir con los pasajeros los derechos y deberes que tienen al momento de adquirir un servicio con la aerolínea y recomendaciones de la Superintendencia de Transporte. E



l propósito de la iniciativa es que los viajeros tengan conocimiento de qué deben hacer en las distintas etapas del viaje (antes, durante y después) en caso de que ocurra alguna irregularidad con el servicio o si tiene condiciones especiales para viajar.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio