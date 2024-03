Las aerolíneas más puntuales del mundo, según Cirium... y lidera una colombiana

La aerolínea panameña Copa Airlines fue reconocida por novena ocasión en los últimos diez años como la aerolínea más puntual de Latinoamérica, al lograr un índice de puntualidad de un 89,5 %, de acuerdo con un informe desarrollado por Cirium, empresa de análisis de datos de la industria de la aviación.



La aerolínea recibió, el viernes 22 de marzo y de manera oficial, el reconocimiento de Cirium, en un acto celebrado en el Centro de Mantenimiento de Copa Airlines, en Ciudad de Panamá.



“Ser reconocidos nuevamente como la aerolínea más puntual de Latinoamérica y obtener el mejor resultado de puntualidad de todo el continente americano es el resultado de nuestro firme propósito de conectar a las Américas de manera confiable y a tiempo", afirmó el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, según un comunicado.



Heilbron destacó el "trabajo en equipo, compromiso, esfuerzo y dedicación" detrás del logro.



Según el informe 'The On-Time Performance' (OTP, Desempeño en puntualidad) de Cirium, la aerolínea más puntual del mundo fue Avianca, y por regiones se situaron All Nippon Airways -ANA- (Asia-Pacífico), Oman Air (Oriente Medio y África), Iberia Express (Europa), Delta Air Line (Norteamérica) y Copa Airlines (Latinoamérica).



"Felicitaciones a Copa Airlines no solo por su excepcional puntualidad en 2023, sino también por su consistencia en ser la aerolínea latinoamericana más puntual no solo en 2023, sino en 9 de los últimos 10 años. Su constancia es un testimonio de su compromiso con la excelencia operativa", dijo por su parte el director ejecutivo de Cirium, Jeremy Bowen, de acuerdo con el comunicado.



El informe también resaltó el cumplimiento de itinerarios de la aerolínea panameña en 2023, el cual se situó en 99,84 % tras 115.657 vuelos, "lo que destaca a Copa como una de las dos aerolíneas que menos vuelos cancela del mundo".



Además, Copa Airlines mantiene la tendencia de puntualidad en 2024, con un índice registrado en el mes de enero de 89,4 % y en febrero de 91,6 %, anotó la compañía.



En el caso de Avianca, la aerolínea colombiana tuvo un índice de puntualidad (OTP, On Time Performance) del 85,73 %, en los 213.039 vuelos medidos por Cirium, en su red de 75 destinos en 25 países de América y Europa.

