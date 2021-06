Pymes y emprendedores, los nuevos clientes de Aeropost

Aeropost, la empresa especializada en casilleros para comercio electrónico, abrió cuentas corporativas que le permitirán ir más allá de los clientes habituales que compran por internet.

Actulamente, Pymes y emprendedores son el 15% de sus negocios, pero la meta es que en el 2022 alcancen el 30%, dice Carlos Andrés López, country manager de Aeropost.com. Actualmente, sus clientes pymes están en Bogotá (53%), Medellín (12%), Cali (9%), Barranquilla (12%) y Cartagena (5%).



Según el directivo, las pymes tienen una frecuencia de compra por mes que oscila entre 10 a 20 paquetes. “Este tipo de segmento se caracteriza por hacer sus compras en tiendas especializadas como New Egg, None, Hou Wenzheng, Compratelia, Dept Nj, Muchled Inc, B&H Photo, Discogs, Nodi, Online Seller, Dept Ca, Josh, Orangeconnex, Spigen Inc, Boxycharm, Adidas, 475 Doughty Blvd, Shipping Dept, y otras más conocidas como aeropost.com, Ebay, Amazon y Aliexpress”.



Los productos más comprados por este segmento pyme son partes de computador, accesorios tecnológicos, partes de vehículos, aparatos emisores, aparato de electroterapia, suplementos vitamínicos, aparatos para masajes, cd, tabletas y celulares (por valor menor a 22 uvt), discos de acetato, dvd’s, radios para carros, juguetes, tarjeta de memoria, audífonos, batería para laptop, zapatos, adaptador eléctrico, antenas y cobertores de silicona para celular, entre otros.



Con la pandemia, Aeropost identificó que emprendedores y compañías, cambiaron sus formatos de negocio y se dedicaron a importar artículos para comercializar y por eso surgió la cuenta empresarial.



“Encontramos una oportunidad muy interesante que estamos tratando de capitalizar diferentes alternativas. Por ejemplo, la logística de importación o distribución local a esos consumidores finales que son los clientes de nuestros clientes para que no tengan que estar pendientes de reempacar, ni de tener un centro logístico.

Ofrecemos toda la solución” explicó.



Agregó que otra ventaja es la oferta a la pyme de un seguro con una cobertura amplía y robusta que no afecte el margen de sus negocios.



Sobre críticas de la industria nacional de ropa porque entra mercancía importada por esa vía sin pago de aranceles, López dijo que esto tiene su origen en los tratados de libre comercio y en la intención simplificar procesos de comercio exterior y hacer al país interesante para transar y gestionar este tipo de iniciativas comerciales transfronterizas.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Redactora Portafolio