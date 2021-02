Aerorental llegará en 2021 a los Llanos y espera crecer 25%

Hace doce años se constituyó Aerorental, una empresa dedicada al alquiler y venta de equipos para trabajos en altura. “Vimos un mercado un poco desatendido, sobretodo porque se estaba dando un cambio de tecnología entre los andamios convencionales y unas nuevas tecnologías que en otras partes del mundo funcionaban muy bien, pero que en Colombia había muy poca oferta”, asegura Camilo Escobar, CEO de Aerorental.



La compañía, que en medio de la pandemia decidió en 2020 fortalecer su presencia en el Caribe, ahora le apunta al oriente del país, con una nueva sede en Villavicencio. Escobar conversó con Portafolio sobre sus planes para este año.



¿Qué balance hacen de 2020?



Fue un año extraño, tuvimos un presupuesto de venta bastante ambicioso, veníamos de cinco años seguidos de crecimientos, pero cuando estalló la pandemia nos sentamos a decidir un nuevo presupuesto alcanzable.



Nos dimos cuenta que una meta podía ser vender lo mismo que en 2019, ni crecer ni decrecer. Tuvimos que reformar nuestra estructura, con alquileres a más corto plazo, para ajustarnos a los nuevos ciclos de la economía, y lo logramos vendimos lo mismo que el año anterior.



¿Cuánto fue esa facturación?



Vendimos $12.500 millones el año pasado. Sin embargo es una cifra lejana a nuestro presupuesto inicial, porque veníamos de años con muy buenos crecimientos.



¿Qué cobertura tienen actualmente a nivel nacional?



Tenemos presencia en toda la zona de Antioquia, del Valle del Cauca, los Santanderes y nuestra sede principal en Bogotá. El año pasado con la reactivación empezamos con nuestra sede de Barranquilla para atender la zona del Caribe y el norte.



Para este año tenemos el propósito de abrir nuestra sede en los Llanos orientales, con lo que lograremos cubrimiento en casi todo el territorio, porque no son sedes dedicadas a abastecer solo el mercado de la ciudad, sino mercados regionales.



¿Qué plan de inversión tienen para esta expansión?



Nuestra inversión inicial para la costa Atlántica es de $2.000 millones, nuestra inversión más grande es en equipos, traemos equipos de última tecnología, una flota muy nueva, y en la Costa hay bastantes proyectos que analizamos y queremos atender.



Hay parques eólicos en La Guajira, una planta solar que será la más grande del país en el Cesar, y vienen proyectos de infraestructura como el Estadio Arena del Río, el nuevo aeropuerto en Cartagena, tenemos mucha expectativa con la llegada de EPM a esta región.



La idea de la inversión es atender estos proyectos y también a clientes que tienen cobertura nacional y que sabemos con nuestros equipos puede ser mucho más eficiente.



¿Cómo fue expandirse en medio de la pandemia?



Ya teníamos en nuestros planes llegar a Barranquilla en 2020, en marzo nos tocó atrasar los planes, pero en el segundo semestre con la reactivación definimos que no podíamos esperar, la reactivación la hacemos entre todos y vimos que era momento de arriesgarnos un poco.



Empezamos a adecuar nuestra sede desde julio y la inauguramos en noviembre.



¿Cuál plan tienen para los Llanos?



Pensamos hacer una inversión un poco parecida a la de la costa Atlántica en Villavicencio, una ciudad que ha crecido mucho pero también es una sede muy enfocada a proyectos petroleros y a otras economías que se están generando en la región.



Una estrategia muy importante para la empresa es la diversificación. Hemos trabajado siempre con equipos en altura, pero también hay líneas que los mismos clientes nos han pedido, y los Llanos serán una sede piloto para llevar equipos que se requieren en la región.



¿Tienen planes de expansión internacional?



Operación actualmente no tenemos, pero tenemos un plan de internacionalizarnos a 10 años, tenemos vistos algunos mercados en los que creemos que podemos aportar, hay países donde nos hemos dado cuenta que se requieren equipos o líneas de negocios que ya tenemos bien maduras.



Para diciembre de 2022 queremos tener nuestra primera sede internacional andando. Tenemos interés en México.



¿Cuántos equipos están comercializando al año?



Tenemos una flota de alquiler cercana a 300 equipos, tenemos una ventaja muy grande y es que todos están enfocados en altura, por lo que tenemos la flota de equipos más grande que hay en el país.



¿Están fabricando algunos equipos a nivel nacional?



No, todos los activos que alquilamos o vendemos los importamos, no se hacen en el país, y lo que intentamos es no depender solo de una marca, somos representantes exclusivos para Colombia de la marca italiana de plataformas aéreas Oil & Steel, pero traemos varias de las principales marcas del negocio que son europeas, de EE.UU., y algunas de China.



Al ser importadores, ¿cómo los ha afectado el alza del dólar?



El año pasado nos tocó frenar un poco la inversión, pero con las metas de crecimiento que tenemos y sabiendo que lo que vendemos es un producto de valor agregado, esto sí nos afectó, sin embargo, seguimos invirtiendo en equipos. Pero más que el dólar, el impacto más grande fue el choque que tuvo la economía.



En 2015 que hubo un alza considerable del dólar, sí sufrimos mucho, pero de ahí aprendimos a buscar otros mercados que no se hubieran devaluado tanto.



¿Qué expectativas tienen para 2021?



Aspiramos crecer 25% este año, es nuestra meta, pero es un año difícil para hacer un pronóstico, porque la incertidumbre está sobre la mesa desde el primer día, por la pandemia, pero creemos que la vacuna ayudará a bajar la incertidumbre, que es lo que siempre afecta a la economía y la inversión directa.



Pensamos que si bien el primer trimestre va a ser difícil, a parir de abril vamos a tener tres trimestres buenos, terminando con un segundo semestre muy positivo. A eso aspiramos, no solo por ser optimistas, sino porque la historia ha mostrado que luego de las épocas más duras vienen buenos tiempos para los negocios.