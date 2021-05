‘Destinamos US$1.000 millones para renovables’

En el marco de la presentación de la nueva imagen de AES Colombia, su gerente general, Federico Echavarría, aseguró que, en su política de transición energética, la compañía comenzará a darle un giro al core del negocio para enfocarse, en una apuesta, por el desarrollo de las energías renovables no convencionales.



El directivo afirmó que su compañía es de vanguardia, con soluciones de energía que involucran la más alta tecnología y un portafolio 100% renovable para hacer frente a los retos que nos impone el cambio climático. “Con esta nueva marca mostraremos de una mejor manera no solo nuestras soluciones de energía sino también las oportunidades que ofrece AES para el desarrollo del país, nuestras comunidades y los territorios donde estamos presentes”, dijo.



Así mismo, en la estrategia de inversiones y nuevos proyectos a 2030, Echavarría recalcó que buscan seguir posicionándose como el líder en energías renovables en el país. En total serán 2.000 megavatios (MW) nuevos de capacidad instalada en proyectos eólicos, solares y de baterías, con inversiones millonarias que le permitirán a la compañía triplicar su capacidad instalada actual de 1.041 MW.



“En los últimos años hemos invertido más de US$120 millones modernizando y optimizando nuestra operación actual. Adicionalmente, a partir de 2019 nos enfocamos en nuestra estrategia de crecimiento en el país, lo que nos permitió trazar metas ambiciosas que fueron creciendo hasta el punto de llegar a plantearnos la idea de triplicar nuestra capacidad instalada al 2030”, señaló el Gerente General de AES Colombia.



Echavarría agregó que a la fecha, han cumplido con el 36% de la meta trazada, con inversiones ya en ejecución por más de US$1.000 millones. “Con esta estrategia esperamos convertirnos en la compañía líder en energía renovable de Colombia, la única con soluciones 100% sostenibles y un portafolio moderno y confiable con diferentes tecnologías de generación”, subrayó.



Así mismo, en el marco de esa inversión, el responsable de AES Chivor precisó que para su compañía se tiene destinado recursos por US$120 millones. Y añadió que para lograr su financiación, la compañía recurrirá a capital propio, y también explorarán fórmulas con el sistema financiero.



“Estos proyectos a desarrollar según nuestro plan tienen un componente clave de capital y socios. Nuestra casa matriz en Chile hizo una capitalización por US$500 millones para el crecimiento de la operación en ese país, así como en Colombia. Otro componente también está en que se necesitan niveles de deuda importantes que extenderemos a la banca. Miraremos el sistema financiero nacional e internacional y la banca multilateral”, explicó Echavarría.



El gerente también explicó que su compañía, que en 2020 inició la construcción del Parque San Fernando Solar de 59 MW en el Meta para la empresa Cenit (filial de Ecopetrol), se convertirá en el complejo más grande en materia de autogeneración solar en el país, y es actualmente la quinta generadora del país, aportando cerca del 6% de la demanda de energía del territorio nacional.



“Si bien La Guajira es el lugar óptimo para el montaje de parques eólicos, nosotros no dejamos de mirar otras regiones del país para construir estas estructuras. Con respecto a plantas solares hemos venido desarrollando, y seguiremos en esta tarea”, subrayó Echavarría.



Al respecto, el directivo explicó que la región del Valle de Tenza en Boyacá es un lugar ideal para el montaje de proyectos eólicos por el nivel óptimo de los vientos que ayudan a la generación de energía. “Como desarrollador se escogen aquellos lugares en los cuales el factor de la velocidad del viento debe ser constante porque hay que garantizar al usuario una energía competitiva y sostenible”, señaló.



Para el líder empresarial la próxima subasta de energía para contratos de largo plazo y en la que se introducirán más proyectos de fuentes renovables no convencionales, no es ajena para AES Colombia, ya que como él mismo lo asegura, tienen iniciativas competitivas que pueden aportar la energía en f irme que requiere la matriz de generación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).



“Es una subasta que vemos con mucho interés, y uno de los temas centrales es que, estos proyectos de energías limpias no convencional en el mundo para poderse financiar necesitan contratos de largo plazo, y este precisamente ha sido uno de los grandes retos que han tenido las compañías de generación, tanto las existentes, como las nuevas, para desarrollar iniciativas en Colombia”, dijo el directivo de AES.



Agregó que desde el 2019, el Gobierno Nacional ha querido darle un impulso al mercado de contratos de largo plazo. “Nosotros participamos en la segunda ronda y quedamos con una asignación del 29% de toda la energía que se ofertó en ese proceso público con nuestro proyecto Jemeiwaa Ka’I en La Guajira. Ahora el Ejecutivo anunció un nuevo concurso, para el cual estamos preparando proyectos eólicos y solares”, que les permitirán ser competitivos.



El gerente general de AES Colombia recordó que proyecto eólico Jemeiwaa Ka’I es un complejo compuesto por cinco parques ubicados en el municipio de Uribia en la alta Guajira, poseen una capacidad instalada de 648 MW. “Este proyecto es actualmente el más grande de Colombia en generación eólica y posiciona a nuestra compañía como líder en el desarrollo de esta tecnología en el territorio nacional”, dijo.



Echavarría finalmente recalcó que la gran apuesta de AES Colombia es la de hacer grandes inversiones por el desarrollo de proyectos de energías limpias, el cual esta sincronizado con la nueva imagen y la nueva estrategia.

