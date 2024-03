‘Hemos iniciado el apagado de nuestros motores a diésel’

Las grandes compañías industriales requieren generación de energía para operar. Para esto, empresas como Aggreko se especializan en entregar y operara equipos de generación. Álvaro López, gerente de desarrollo de negocios de la empresa, explica que están haciendo la transición energética, poniendo plantas híbridas para sus clientes.

¿Cuánto tiempo tiene la empresa en el mercado local?



Aggreko fue fundada hace unos nueve o diez años en el país y actualmente nos desempeñamos en Colombia en operaciones o apoyando y generando energía para el sector de gas y petróleo. Tenemos también una estrategia de diversificación hacia minería, utilities, centros de datos e industria.



¿Qué soluciones brindan para estos negocios?



Damos soluciones a largo y corto plazo de generación. Generalmente el sector oil & gas no tiene interconexión al sistema eléctrico, entonces tienen que generar su energía. Nosotros ya no tenemos generación por crudos pesados, esa flota fue eliminada totalmente de la flota de equipos del grupo a nivel mundial.



Entonces tenemos generación diésel, gas y vamos a la vanguardia de traer equipos con tecnologías relacionadas con el uso de hidrógeno.



¿En qué proyectos han trabajado?



De toda la flota que tenemos en el país, casi el 60% es de generación a gas. Tenemos una fuerte inclinación hacia el uso de equipos que sean de bajas emisiones, que en el caso del gas es menor que en diésel.



¿Qué modelos tienen para operar estas centrales de generación?



Tenemos desarrollo y venta y también operación. Hay proyectos a largo plazo y a corto. Un proyecto corto es una generación que puede ser fortuita, para algún cliente que por alguna emergencia que tenga de su red principal no tiene energía. Entonces le suministramos el equipo y él nos puede operar o lo podemos operar nosotros. Los proyectos de más largo tiempo son contratos que nosotros firmamos para plazos entre dos, cinco o siete años de duración.



¿Qué plan tienen para poner equipos a hidrógeno a funcionar?



A nivel mundial no hay muchos equipos de hidrógeno, los que hay son de potencias muy pequeñas, de unos 10 o 20 kilovatios máximo. La industria de productores de motores se está volcando hacia solucionar las emisiones del sector de transporte que es 75% del total en el mundo.



Entonces están desarrollando motores para ese segmento, en el caso de los motores estacionarios de generación de energía todavía está un poco más atrasada la tecnología.



En este momento hay que revisar, el país tiene una fuerte estrategia de inversión y utilización de hidrógeno, pero no se ha definido exactamente qué es lo que quiere hacer.



Vamos a seguir utilizando los equipos que tenemos, por el momento aunque se podrían utilizar mezclas de hidrógeno y gas que sí se podría hacer con algunos equipos, aunque hay otros que nosotros no tenemos aún. Se hará de forma muy gradual, primero con 95% de gas natural y 5% de hidrógeno y así va a ir subiendo.



¿Están instalando otras tecnologías además de la térmica?



Se pueden hacer hibridaciones con energía solar, eólica, baterías para mejorar la confiabilidad de nuestros clientes. Hemos iniciado un proceso de apagado de nuestros motores a diésel, entonces podemos apagar una planta de estas y poner un sistema de respaldo con baterías y solo se usaría diésel en casos extremos.



¿Qué proyectos están desarrollando en este momento?



Toda la industria del petróleo y gas está muy enfocado en el apagado de Teas. Lo que tenemos en este momento en desarrollo es el apagado de Teas para usar ese gas, tratarlo y después usar energía.



¿Hay un apetito para hacer este tipo de proyectos?



Tenemos la meta de ser carbono neutral para 2035, lo que implica una mejora e inversión en nuestros equipos. Y nuestros clientes están empezando a migrar a esta transición energética. Además nosotros ponemos todo el Capex para el desarrollo.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio