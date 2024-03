Agora Partnerships, de EE. UU. compra CreativeLab, empresa de innovación social

Agora Partnerships adquirió CreativeLab, enfocada en innovación social, para incorporar una mirada transformativa y promover cambios en las dinámicas de poder y colaboración del ecosistema emprendedor de América Latina.



Esta alianza estratégica se propone redefinir el concepto de prosperidad, posicionándose como el catalizador de un futuro en el que las empresas se conviertan en piedras angulares para la construcción de comunidades resilientes y economías equitativas.



Agora Partnerships es una organización que tiene como misión la creación de prosperidad inclusiva en América Latina a través de la aceleración del crecimiento de emprendedores impulsados por un propósito; la promoción de la innovación social de empresas en crecimiento y el cultivo de ecosistemas emprendedores basados en la acción colaborativa y el impacto.



La organización estadounidense, cuenta con programas, en los que ha atendido a más de 2.700 empresas y más de 3.600 emprendedores en 21 países de Latinoamérica y el Caribe. También se destacan sus programas para profesionales y consultores que promueven la integración transversal de la sostenibilidad y más de 20 proyectos centrados en mejorar el aprendizaje, la inclusión de grupos vulnerables y las prácticas sostenibles en el ecosistema empresarial.



Entre los principales aliados de Agora Partnerships se encuentran We-Fi, IDBLab, Target Foundation, Cisco Foundation, Argidius, Catalytic Capital Consortium (C3), y Hispanics in Philanthropy.

Por su parte la compañía CreativeLab, fue fundada en Colombia en 2010 por Juliana Villalba y en Perú en 2016 por Roger Hidalgo, con el propósito de lograr despejar barreras, para cambiar realidades y transformar vidas.



CreativeLab es una empresa B con un hub de laboratorios de pensamiento divergente cuya misión es abordar de forma diferente a los desafíos sociales y ambientales de Latinoamérica a través de 4 laboratorios especializados en laboratorio de Innovación y emprendimiento con propósito, laboratorio de transformación social, laboratorio de medición y evaluación, laboratorio de Innovación pública y ciudadana.



Con la compra de CreativeLab, la marca evolucionará a ChangeLab y será el laboratorio de cambio y creación de valor económico, social y ambiental de Agora Partnerships. Todas las utilidades serán reinvertidas en la financiación de proyectos propios en el ecosistema de impacto.

“ChangeLab, tiene la meta para el 2030, de desarrollar mecanismos que permitan acompañar cerca de 20.000 emprendimientos y movilizar al menos 100 corporativos en diferentes programas de proveeduría inclusiva a nivel regional”, manifiesta Juliana Villalba, Chief of Scalability and Impact de ChangeLab.