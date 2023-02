La proyección internacional que planea la marca Agua Bendita

La marca Agua Bendita también le viene apostando a su categoría 'ready to wear', la cual incluye vestidos, faldas y pantalones.



Sus fundadoras, Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez, hablaron sobre esta línea que se abre paso en el mundo y que empieza a conquistar mercados como el de Estados Unidos y Medio Oriente.



¿Cómo se ha venido proyectando su marca Agua By Agua Bendita?



CA: Agua by Agua Bendita nació en el 2018, con la idea de llevar nuestra admiración por las artesanías y amor profundo por América Latina a nuevas latitudes.



MH: Actualmente hacemos presencia en más de 60 países en el mundo siendo los Estados Unidos y Reino Unido nuestros principales destinos. Estamos en plataformas como Moda Operandi, My Theresa, Matches, Net a Porter, Saks y Bergdorf, entre otras.



¿Cómo ha sido el trabajo con los artesanos?



CA: Los artesanos son el corazón de nuestra marca. La mayoría nos acompañan desde hace más de dos décadas. Tienen un talento inmenso y son capaces de desarrollar creaciones impresionantes desde sus casas. Sin duda son nuestros aliadas de confianza.



Por ejemplo, en nuestra nueva colección Delirio contamos con procesos artesanales de clásicos bordados, un par de mancornas hechas en filigrana de Mompox, botones hechos artesanalmente con baño de oro y una técnica de crochet con tela que se usa para tejer colchas en Antioquia.



¿Cuántas prendas hacen parte de su nueva colección Delirio y qué van a poder encontrar las consumidoras?



MH: En Delirio contamos con 114 piezas en total, se dividen en Pre/Fall: 73 piezas y Fall/Winter: 41 pieza. En esta colección podrán encontrar nuevas siluetas con líneas muy románticas, boleros, cortes de sirena, e incorporamos sets de camisa y pantalón, algo nuevo para la marca.



Estas prendas pueden ser ideales para ir a la playa o para ir a un evento tropical. Asimismo, incluimos prendas con bordados intrincados y diseños excepcionales inspirados en plumas, tréboles y habichuelas. Estamos seguras que vamos a tener un muy buen feedback por parte de nuestras consumidoras.

¿Cuánto pesa la línea de Agua by Agua Bendita en el negocio total?



CA: Ready to wear (listo para llevar) es nuestra categoría más fuerte hasta la fecha, con un 72% de nuestras ventas totales en el último año.



Desde octubre de 2021, cuando lanzamos nuestra página web oficial, Agua by AB, hemos vendido más de 1.000 unidades a más de 45 países, siendo Estados Unidos nuestro mayor mercado hasta el momento, ya que representa el 70% de nuestras ventas totales.

MH: El mercado de Medio Oriente también ha sido de gran interés para nosotros, vemos el gran potencial de este mercado y el creciente interés por nuestra marca.



Nuestra presencia en Europa también ha ido creciendo, concretamente en Italia, Reino Unido, España, Francia y Alemania.



¿Cómo les ha ido con sus ventas en el canal digital y qué peso tiene en sus ventas totales?



CA: Nuestro sitio web ha recibido visitas de más de 150 países y en los últimos meses hemos reportado crecimientos significativos. Hoy por hoy contamos con envíos a todo el mundo y nuestros tiempos de envío son de hasta 10 días hábiles, aproximadamente.



¿Tienen pensado abrir nuevas tiendas en esta categoría de la marca?



MH: En Colombia, tenemos dos tiendas, una en Medellín y otra en Cartagena. Este año abriremos la tercera en Barranquilla.



¿Cuáles son las expectativas para este 2023? y ¿qué se viene para la marca en materia de internacionalización?



CA: Para este año, esperamos seguir creciendo de la mano de nuestros clientes actuales con una estrategia que no deja de lado nuestro ADN y concepto. Esperamos seguir explorando diferentes mercados, categorías y colaboraciones. También fortalecer las relaciones actuales con nuestros clientes internacionales.



Esperan abrir una tercera tienda en la ciudad de Barranquilla. Archivo particular

Ustedes se han convertido en los últimos años en grandes referentes del sector textil en el país, ¿qué consejo les darían a esos emprendedores que quieran iniciar en el mundo de la confección?



CA: Consejos muchos. Emprender requiere de demasiado esfuerzo, dedicación y exceso de perseverancia. No es fácil, pero cada paso es muy gratificante.



Me ha encantado emprender con una socia a quien admiro, con quien comparto mis sueños, y con quien trabajo al mismo ritmo. Debemos trabajar duro por nuestros sueños, escribir sin miedo, ponerse retos altos y trabajar por ellos.



Al emprender todo depende de uno, por eso es fundamental crear el mejor equipo y confiar en ellos.



MH: El consejo que le doy a los emprendedores en el mundo de la confección, es que lo intenten.



Si son colombianos, sientan orgullo de serlo, Colombia tiene grandes marcas presentes en el mundo, con mucho talento, disciplina, dedicación y sobre todo originalidad. Crear un producto único y diferente no es fácil.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio