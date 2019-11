Ahora sí a Tigo le gusta la subasta del espectro

Luego del cambio en las condiciones y en el cronograma en la subasta de espectro en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo explicó que ahora el operador da el visto bueno a las condiciones, pues en su opinión ahora responde a los estándares internacionales.



(Tigo pide al Gobierno revelar precio base de la subasta del espectro).

Entre los cambios que hizo el Ministerio está el revelar el valor de reserva, una de las observaciones hecha por Tigo y por los otros operadores interesados.



Otra modificación fue el fijar nuevos criterios para determinar la cantidad de espectro a disponer, lo cuál de acuerdo con el Ministerio servirá como mecanismo para incentivar la puja y maximizar la cobertura de servicios en el país.



La meta de MinTIC es asignar las tres bandas el 20 de diciembre, para que en el 2020 continúe la expansión de la ‘gran ola de conectividad’.



(Las reglas para la subasta del espectro dividen a operadores).



La audiencia pública sobre el proyecto de resolución de la subasta será este viernes 15 y el 25 de noviembre se hará la publicación de la resolución final y los operadores harán sus propuestas, ahí fue donde el proceso se quedo hace 8 días y tuvo que ser declarado desierto.



El Ministerio reordenó, hizo los cambios y ahora espera que los operadores muestren su compromiso en la conectividad del país.



¿Estos cambios hechos por el Ministerio, fue ceder ante la presión?



Nosotros no lo vemos así, no es que el Ministerio cediera, desde el inicio de este proceso hemos estado en línea con el propósito del Gobierno que es conectar a los colombianos.

Está subasta es necesaria para el país y vemos que los cambios hechos ahora son muy positivos y responden a los estándares internacionales que era nuestro otro interés.



El hecho de solicitarle al MinTIC el valor de reserva responde a lo que nos solicita nuestro inversor y la junta directiva, ese dato es necesario para tomar una buena decisión y para dimensionar el retorno de la misma. Ahora, en la coyuntura actual con un operador dominante del mercado como es Claro y sin la estructura era muy difícil hacer parte del proceso.



¿Por eso no participaron, ahora qué va a pasar, la decisión depende de la junta directiva?



Exacto, los cambios que realizó el Ministerio para sacar la subasta de espectro son positivos y tuvieron en consideración la coyuntura de la industria, vemos que se puede dinamizar el mercado y dar pasos certeros para cumplir el propósito de cerrar la brecha digital. Nosotros analizamos la resolución y consideramos pertinentes los cambios, haremos nuestros comentarios mañana en la audiencia y esperaremos a la publicación del precio que esta en el cronograma para el próximo 25, luego de es esto se pondrá la decisión a consideración de la Junta Directiva.



De igual forma esperamos que el precio revelado esté en el promedio de subasta que se hace en América Latina y que responda también a la realidad del país.



Entonces, ¿no es cierto que la empresa tenga problemas económicos o que las inversiones en Centroamérica la hayan dejado sin flujo de caja?



Para nada, no es cierto que estemos sin dinero, de hecho invertimos más que nuestros competidores si se hace una evaluación de cada año, desde hace cinco años, invertimos cerca de 1 billón de pesos, incluso lo hecho en años en que el mercado no estaba bien, fue el caso del 2016 que fue un año complicado.



Hemos sostenido la inversión y tenemos las calificaciones para seguir haciéndolo a futuro, tenemos posibilidades de seguir creciendo y seguir invirtiendo, la no participación en la subasta no era por dinero.



Colombia lleva 25 años sin licitar estas bandas y nosotros no teníamos acceso a este espectro, lo que va a pasar es que vamos a equilibrar las cosas, tendremos que hacer mejoras en la arquitectura de red y poder ofrecer a los usuarios mayor cobertura y beneficios, en eso debemos concentrarnos.



Entre los operadores interesados ustedes no tienen acceso a las bandas bajas, ¿qué puede pasar en la puja, habría otro cambio en la cantidad de bloques para el proceso, porque en la resolución hubo un aumento?



Nosotros no habíamos tenido la posibilidad de entrar a la subasta y el país había tardado mucho en hacerlo, nosotros estamos apoyando el proceso y también hay unos límites de participación en bandas para Claro y Movistar que tienen ya espacio.



Entonces ya el Ministerio es el que tiene que hacer las cuentas para que se pueda dar un buen proceso de puja, el cambio en los bloques nos ayuda a pensar en que el Gobierno puede poner un poco más de bandas para la subasta.



LA AGENDA SIGUE



- Además de la audiencia publica el 15 de noviembre, la publicación de la resolución definitiva se hará el 25 del mismo mes junto con la revelación del precio de reserva y mínimo.



- Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, los operadores harán la presentación de solicitudes de asignación de permisos de uso del espectro radioeléctrico.



- El 5 de diciembre se publicará un informe previo de evaluación de las solicitudes presentadas.



- Del 10 de diciembre al 17 el MinTIC hará sesiones de presentación y explicación del mecanismo de la subasta.



- El 20 de diciembre se hará la subasta.



EL ESPECTRO ES DE Y PARA TODOS LOS COLOMBIANOS



De acuerdo con Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, la necesidad del uso de estas bandas en el país es latente y debe concentrar a los operadores y al Gobierno para que se realice en 2019.



“Colombia hoy tiene asignado tan solo un 30% del espectro recomendado por la UIT y un 25% del espectro asignado no se usa”, señaló el directivo.



Además Archila recordó que no se asigna espectro desde hace seis años.



“Los indicadores que presenta el país están muy por debajo del promedio de la región, respecto a la cobertura de 4G, en la velocidad de internet móvil, en la penetración de teléfonos inteligentes con acceso al servicio de banda ancha móvil, entre otros”, apuntó.



Son más de 20 millones de colombianos los que actualmente no cuentan con este servicio y los que el MinTIC y los operadores buscan integrar a la red.



“Sin espectro no se puede tener buena cobertura, calidad, precios y servicios de voz e internet (banda ancha) móvil. Por lo tanto, la subasta debe ser un propósito de país y debe suceder este mismo año, sin dilaciones y sin que medien intereses particulares que paralicen el desarrollo del país”, agregó.



De igual forma añadió, “esperamos que no haya más disculpas para cumplirle al país. Es el derecho del usuario que el espectro este disponible para su beneficio y todas las empresas, como Claro, estamos llamadas a competir e invertir en igualdad de condiciones para dar el mejor servicio”.