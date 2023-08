La aerolínea que pesa a sus pasajeros antes de cada vuelo

Es cierto que las aerolíneas tienen normativas muy estrictas que deben cumplir para que su operación sea segura para sus pasajeros, pues un vuelo requiere de muchos controles previos que puedan garantizar su éxito.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

No obstante, existe el caos de una que ha determinado como una norma pesar a sus pasajeros antes de cada vuelo con el objetivo de saber cuál es el peso promedio de cada avión termia cargando en cada operación.



(Gremios piden al Gobierno activar plan de choque por crisis en el Meta).



Se trata de la aerolínea Air New Zealand, que, como su nombre lo indica, es originaria de Nueva Zelanda, y que ha decidido pesar a sus usuarios de vuelos internacionales.



(La advertencia de Apple sobre práctica peligrosa al cargar un iPhone)



Según explicó la empresa, esto se está desarrollando con el objetivo de buscar métodos para mejorar la eficiencia del combustible para los próximos años.



(La moda rápida se acelera con la alianza de Shein y Forever 21).



No obstante, vale la pena aclarar que la aerolínea determinó que este procedimiento se hará de manera voluntaria y bajo total anonimato, por lo que los datos personales de los pasajeros que accedan a este proceso no será revelado y, por lo tanto, guardados en una base de datos confidencial.



(Parque Arauco adquiere una participación en Titán Plaza).



La aerolínea neozelandesa empezó con este proceso en vuelos nacionales desde el año 2021, durante la reapertura de los aeropuertos tras el confinamiento estricto producto de la pandemia de covid-19 y, ya con las normas cada vez más flexibles para vuelos internacionales, la empresa decidió empezar a hacer este mismo proceso para sus operaciones en el exterior.



(La firma PYD trae al país la línea de perfumes de Scalpers).



"Ahora que los viajes internacionales se están reanudando, es hora de que los viajeros internacionales también participen", explicó Air New Zealand en un comunicado de prensa, citado por la 'BBC'.



PORTAFOLIO