¿Cómo trabaja Airbus para que sus aviones sean eco-amigables?

En entrevista con Portafolio, Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe contó los detalles de los nuevos aviones que aterrizarán en el país, su compromiso con el medio ambiente haciendo aeronaves más sostenibles y sus planes a futuro.



¿Cómo les ha ido en el mercado colombiano?



Tenemos una presencia muy buena en Colombia, trabajamos con cuatro operadores: Avianca, Viva, Latam y recientemente Ultra, que son operadores nuestros, ahí tenemos más de 150 aviones en operación. Prácticamente el 90% de todos las aeronaves que están en Colombia son Airbus de la familia 320 y 330.



Para nosotros Colombia, sin duda alguna es uno de los más importantes para Airbus en la región, por eso seguimos muy de cerca el trabajo de nuestros operadores y otros.



¿Tienen en sus planes hablar con otras aerolíneas?



Nosotros conversamos con todas, nuestro trabajo es poder compartir con nuestros clientes y futuros clientes toda nuestra gama de productos.



Tenemos desde los más pequeños de 100 a 150 sillas. También, a la familia A320 NEO desde 220 hasta 240 sillas y el A350 Neo y el A350 que son una familia totalmente nueva de productos, son los más eco-eficientes porque son de última generación en cuanto a tecnología, motores y son capaces de reducir el consumo de combustible entre un 20% y 25%, comparados con los aviones de la generación presente. Por eso, debemos compartir todo este portafolio y sus beneficios a todos los operadores.



¿Cuántos aviones llegarán a Colombia este año?



En cartera de pedidos con Colombia hay 130 aviones en total, no todos son para este año. Y la mayoría de ellos, son de Avianca.



¿Y en Latinoamérica, cómo ven el mercado después de pandemia?



La pandemia fue algo que nadie se esperaba, ni aquí en la región, que llegó más tarde que en otras partes del mundo.



Los países tuvieron aproximaciones al problema muy diferentes, prácticamente no pusieron ninguna limitación doméstica o internacional como en México a diferencia de países que han tenido restricciones hasta hace muy poco como a principios de este año Chile y Argentina, o países en el medio como Colombia que cerraron el espacio aéreo seis meses únicamente y luego lo abrieron y se vio una explosión de esa demanda que había acumulado. El mercado colombiano se recuperó muy rápido. Una vez que se aseguró que volar era seguro, y desde el sector mostramos eso, cuando se levantaron las restricciones, el pasajero salió rápidamente a volar.



¿Cómo van con la elaboración de aviones ahora?



Este año vamos a construir 700 aviones, que frente a lo que teníamos planeado, es un poco menos, al comienzo esperábamos construir 720.



Esto es consecuencia de los problemas logísticos y la guerra en Ucrania que nos han hecho bajar un poco la velocidad de crecimiento en nuestras entregas comparado con el año anterior.



Respecto a eso, hay otros factores que los tocan como los insumos...



El tema de la inflación es global y no un tema exclusivo a ciertas materias primas.

En nuestro caso, nosotros tenemos contratos con proveedores los cuales tienen en cuenta este tipo de situaciones y lo mismo con nuestros clientes, por eso siempre debemos ver cómo adecuar nuestros insumos y precios finales de nuestros productos.

Nosotros trabajamos en un avión en promedio dos años antes de que lo entreguemos.

Los aviones que estamos entregando hoy se empezaron a construir en 2020, el material ya lo había comprado el proveedor, etc. La inflación nos ha tocado a todos.



Hoy en día se habla de hacer procesos más sostenibles, ¿cómo trabaja Airbus para ser eco-amigable?



Desde el inicio de la era Jet, hace más de 70 años, básicamente la reducción del combustible ha sido casi del 80% y consumo de combustible se traduce en reducciones de CO2.



Y siempre estamos invirtiendo, ahora con más de 2.000 millones de euros en innovación y desarrollo fundamentalmente para hacer los aviones cada vez más eficientes, uno de los criterios para ello es la reducción del combustible y hacerlos cada vez más sustentables.



¿Cuál es el objetivo a largo plazo?



Como nosotros vemos llegar a la meta que es ser net zero a 2050, es a través de una continua mejora de los aviones.



Hoy nuestros aviones que tenemos en gama actual son entre 20% y 25% más eficientes en consumo de combustible y por ende en emisiones.



Además vemos que cada vez hay más potencial en ser más eficientes en las operaciones aéreas.



¿Y sobre combustible sostenible SAF?



Vemos que es una de las vías para descarbonizar el sector y donde en América Latina hay bastante potencial.



Todos nuestros aviones e incluso helicópteros están certificados con un 50% de este tipo de combustible y estamos trabajando para que a final de esta década nuestros aviones sean capaces de operar hasta con el 100%. El problema es masificar estos combustibles, hoy estamos en menos del 1%, y tenemos la voluntad de ir creciendo con esto.



También estamos trabajando en hacer un avión de cero emisiones que trabaja con el hidrógeno, esperamos que entre en funcionamiento a mediados de la próxima década.



