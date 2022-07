Ajustar pero no eliminar días sin IVA pide Fenalco

La afirmación del minhacienda designado José Antonio Ocampo de que bajo el gobierno de Gustavo Petro no habrá días sin IVA, ni siquiera el programado para diciembre, prendió las alarmas de los comerciantes que pidieron diálogo y concertación. Al expresar que no están de acuerdo con la decisión, señalaron que, de ser adoptada, se constituye en un error social y económico.



“Invitamos al nuevo ministro, José Antonio Ocampo, y al propio presidente electo Gustavo Petro a dialogar con argumentos, sobre la conveniencia o no de continuar con los días sin IVA”, expresó Fenalco en un comunicado.



El líder del gremio, Jaime Alberto Cabal, señaló que esta iniciativa que se realiza desde el 2020 ha beneficiado a los comerciantes y a los consumidores de todos los estratos sociales y que hay estadísticas que respaldan ese argumento.



Según Fenalco, “el comercio organizado ha manifestado su intención de sentarse a discutir con el nuevo gobierno, tanto con el ministro de Hacienda, como con el propio presidente electo Gustavo Petro, los argumentos técnicos, económicos y sociales de esta iniciativa que jalonó la economía y el empleo, en los momentos más difíciles de la pandemia y posterior reactivación”.



“Esperamos que el gobierno entrante, que ha declarado abiertamente su política de acuerdos y de diálogo, tenga la oportunidad de abrirnos un espacio para mostrarle con cifras y resultados, cómo se ha beneficiado la industria nacional, en diferentes categorías como electrodomésticos, clúster de la moda (vestuario, calzado y accesorio) y útiles escolares, entre otros; incluso se ha beneficiado el Gobierno, que compensa el esfuerzo fiscal, con el incremento de las ventas de productos que no tienen el descuento del IVA”, comentó Cabal.



A su juicio, “más que acabar con los días sin IVA, la iniciativa se puede ajustar a las políticas e intereses del nuevo gobierno. Estamos listos para dialogar y concertar”.



Por último, el presidente de Fenalco indicó que “en esta decisión es importante tener en cuenta las consideraciones sociales, pues prácticamente los colombianos se apropiaron de esta oportunidad y muchos de menores ingresos pueden aspiracionalmente comprar productos, que sin el descuento del IVA no lo podrían hacer.



También es importante tener en cuenta que el comercio organizado genera el 29.1% del empleo urbano y que el beneficio ha sido generalizado, no solo para los grandes establecimientos de comercio, sino para los micro, pequeños y medianos”.



