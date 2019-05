‘Al 2025, el uso de tecnología 5G será masivo’

SkyNet está cumpliendo 20 años, llevando servicios de conectividad satelital a los sitios más remotos del país. La empresa es la operadora del programa de Kioskos Vive Digital que desarrolla el Gobierno. Se trata de una compañía que genera 80 empleos directos y unos 800 indirectos. “A través de tecnología satelital, lo que hacemos es llevar conectividad de banda ancha e internet dedicado a los usuarios finales”, afirma Diego Moreno, CEO gerente general de SkyNet.



Moreno habló con Portafolio, a propósito del vigésimo aniversario de la creación de la compañía y de los planes a corto, mediano y largo plazo.



¿Qué hace SkyNet y quiénes son sus clientes?



SkyNet es una compañía colombiana integrada de telecomunicaciones, y uno de los operadores satelitales de mayor crecimiento en el país. Tenemos varios tipos de clientes, pero en su mayoría son empresas de telecomunicaciones como ETB, Claro, Movistar y Tigo, entre otros. Ellos llevan conectividad, en su mayoría con redes terrestres, pero donde no llegan, nosotros lo hacemos vía satelital. SkyNet está presente en la Orinoquía, la Amazonía, Chocó, San Andrés y Providencia, entre otras regiones.



En esas zonas conectamos entidades del Estado como la Fiscalía, el Banco Agrario, el Bienestar Familiar, y demás instituciones del Estado. Por ejemplo, conectamos todos los buques de la Armada Nacional.



¿Cómo es la relación con el sector privado?



Es una relación permanente y complementaria. Tenemos muchos clientes privados. Por ejemplo, somos proveedores de servicios para los bancos, también conectamos a las empresas petroleras y mineras que, por lo general, están ubicadas en zonas donde no hay conectividad. Todo eso lo hacemos con tecnología satelital. Lo mismo sucede con los peajes y las concesiones viales. Conectamos subestaciones eléctricas y plantas generadoras de energía.



¿Cómo les ha ido con la tecnología lanzada por SkyNet en Leticia en el 2015?



Muy bien. Allá introdujimos esa tecnología que permite tener velocidades y latencia para conectar a las pymes y a las entidades públicas. Esta es la única ciudad donde SkyNet factura servicios al consumidor final. Hoy tenemos unas 200 pequeñas empresas conectadas en la capital de Amazonas. Este modelo, cuya efectividad está probado, lo vamos a replicar en otras partes del país como Mitú, Puerto Carreño y Puerto Inírida, entre otras. Se trata de un modelo vía radio, que está dando muy buen resultado y que ya está siendo replicado en países vecinos.



¿En Colombia hay alguna zona que esté totalmente desconectada?



Hoy en día, prácticamente todo el país está cubierto. A través del Plan Nacional de Fibra Óptica se logró la conectividad en todo el territorio nacional que dispone de energía eléctrica. Luego quedaron 47 municipios sin conectar, para los cuales se ejecutó el Plan Nacional de Alta Velocidad de Radios. Hoy podemos decir que el 100% de los 1.120 municipios de Colombia están conectados a través de distintas tecnologías.



¿Cuál es la tarea pendiente en este sector?



En el caso de la red de radios hay una tarea importante que consiste en fortalecer lo que se llama la redundancia, para que los saltos no hagan perder la conectividad. Esta red se protege a través de satélite, y en eso estamos trabajando para perfeccionar el servicio. Lo que viene para el país en telecomunicaciones es robustecer la conexión y adoptar el 5G.



¿Cómo los ha afectado la resistencia de las comunidades al montaje de infraestructura de antenas para mejorar la conectividad?



Ese es un problema complejo. Por ejemplo, no hemos podido desarrollar el proyecto de despliegue de la red de radios en Vaupés ni Mitú, porque las comunidades indígenas impiden el montaje de la infraestructura. Esa zona está comunicada actualmente vía satelital. Pero se requiere fortalecer la red de antenas para mejorar la conexión.



¿Cómo los beneficiará la entrega del espectro electromagnético de 700MHz?



Esto va a ser positivo para el país porque la banda de 700MHz va a permitir no solo más cobertura sino mayores velocidades. De esa manera, las zonas que hoy operan con tecnologías 2G y 3G van a disponer de la eficiencia que ofrece la tecnología 4G y 5G.



¿Qué porcentaje del país está conectado actualmente con tecnología 4G?



En términos de población podemos decir que el 80% está conectado con 4G. Sin embargo, el otro 20%, que es población rural, presenta un rezago, y por eso la importancia de la banda de 700MHz.



¿Cuántos años tomará Colombia para masificar la tecnología 5G?



Yo creo que al 2025 habremos avanzado considerablemente, al menos en las grandes ciudades. Ya hay operadores haciendo pruebas. Pero para eso es clave disponer del espectro de 700MHz. Habrá un proceso de actualización de equipos.



En este caso, los consumidores deberán disponer de aparatos que soporten la nueva tecnología. Sin embargo, muchos de estos aparatos ya están en el mercado. La realidad es que los contenidos exigen cada vez más velocidad.



¿Cuáles son los planes de SkyNet para este año?



Estamos trabajando en el proyecto de fortalecimiento de los Kioskos Vive Digital. La idea es llevar más servicios. Por ejemplo, suministrar wifi en zonas públicas concurridas. Seguimos fortaleciendo la relación con nuestros operadores, y con sectores como petróleo y gas, infraestructura vial para la digitalización del cobro de los peajes. Este es un proceso que requiere conectividad.