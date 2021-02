Al mercado de camiones le irá bien; el de buses es muy incierto’

“El apoyo del Estado colombiano durante el 2020 a la industria nos permitió seguir en la batalla. Yo debo darle gracias al Gobierno porque hizo la diferencia para que pudiéramos seguir”, afirma Claudio Siedmann, CEO de Daimler Colombia.



(El transporte de carga sólida en el país creció 5% en 2019).

Para el directivo, la realidad del mercado de transporte comercial tiene dos caras: por un lado está la carga, que seguirá con buena actividad y crecimiento, pero por el otro se encuentra el de pasajeros, que hoy tiene un número máximo de personas que hace que no sea rentable ni atractivo mover las máquinas, y eso pasa en urbano, intermunicipal, escolar y empresarial.



¿Cómo les fue en el 2020?



Para nosotros el 2020 fue un año de desafíos. Tuvimos una gestión impecable, pero cuando empieza marzo, me encuentro al mando de un gigantesco barco que debe girar en otra dirección, con el problema de que no sabía a cuál. Cuando hay un plan de negocios, este no es fácil de parar, teníamos que recibir productos, pese a que no había demanda, y no puedes decirle a un transatlántico en alta mar que pare y se devuelva porque cancelas el pedido.



Entonces, enfrentas tu cruda realidad: no estás vendiendo, tienes una infraestructura

que debes mantener y en ella tu gente, que es el principal activo. Así que hay que pagar la mercancía que recibes y cumplirle a tu nómina, pero tu caja registradora no suena.

Por esto hoy estoy muy agradecido con los alivios que nos dio el Gobierno, los aprovechamos al máximo en lo financiero, en el alivio a la nómina y con lo poco que vendimos equilibramos el balance. No perdimos participación de mercado y solo logramos un 45% de facturación con respecto a lo que habíamos logrado en el 2019.



Y en buses y camiones, ¿qué tal?



Posiblemente el 2020 pasó a la historia como el peor año en la historia de los operadores de buses. Y aún hoy es crítico en todos los renglones del sector: transporte urbano, intermunicipal, turismo, servicio escolar y de empresas.



En el servicio de carga hubo buen movimiento, más que en 2019, no mucho pero sí se creció. De hecho, la cadena logística no paró y el renglón de los bienes prioritarios contribuyó al crecimiento.



¿Cómo avanza la chatarrización?



En los planes de chatarrización, el país debe empezar a crear una alternativa para los propietarios de un solo camión, pues si bien tienen acceso al subsidio, aún están muy lejos de poder acceder a un carro cero kilómetros.



En Colombia las grandes compañías pueden cambiar sus flotas de camiones cada 7 o 10 años, pero los dueños de carros de 20 y 30 años de antigüedad no tienen cómo hacerlo.



Una alternativa es que los dueños de carros de carga viejos de más de 15 años puedan comprar esos camiones con 7 o 10 años de uso y sacar así las unidades más viejas, porque sino el plan de chatarrización no va lograr los resultados esperados.



¿Por qué vendieron Mercedes-Benz autos y SUV en el país?



Desde el año pasado somos Daimler Colombia 100% comercial.



Al interior de la compañía ya llevábamos casi 4 años funcionando de manera independiente. Y en el exterior las manejamos siempre separadas. Así que el año anterior concretamos el negocio con Inchcape. Claro, nunca será fácil vender una parte del negocio.



Y ahora tienen Fuso...



Con la entrada de Fuso al portafolio de Daimler, en el país estamos en fase de consolidación y esperamos empezar a crecer con ella. Hoy no supera el 5% de participación, pero para este año vamos a renovar la gama de los Fuso con el modelo Canter, que estará disponible en abril; será un producto renovado con mejores prestaciones e incluso sutiles cambios en apariencia.



La meta con esa marca es lograr en los próximos años una participación del 10%, y para este año esperamos lograr un 7% de cuota de mercado. Serán camiones entre las 5 y las 8 toneladas, equipados con motores Euro V.



¿Cómo va en tractomulas?



Tenemos Mercedes Benz y Freighliner. Con camiones europeos lideramos el mercado con un 40% de participación, y tenemos segmentos como distribución de bebidas y aseo, que nos dan un fuerte posicionamiento.



Con Freighliner somos el tercer o cuarto competidor; en camiones con trompa lidera Kenworth, segundo International y tercero vamos nosotros. Aquí, recuperar el mercado para nosotros no es fácil, pero sabemos que ofrecemos la mejor tecnología, confort y consumo.



Por último, en el segmento de vans, pasó lo mismo que con buses, se fue al congelador. En nuestro caso el repunte llegó por el lado de las de carga.



¿Cómo ve el 2021?



Para este 2021 esperamos un año similar al del 2020 en camiones, con entre 15.000 y 16.000 unidades; para pasajeros, en el mejor de los casos serían 2.000 buses y 2.000 vans.



De hecho, en el mercado de transporte de pasajeros, el año es muy complejo, porque hay libertad de movilidad, pero hay límite de aforo, así que hasta que no se empiece a volver masiva la aplicación de la vacuna, es difícil hacer una proyección.