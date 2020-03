‘Al sector asegurador también le llegó el tsunami tecnológico’

Miguel Gómez Martínez, recién posesionado como presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) es optimista sobre el futuro de los seguros en el país. Gómez, quien sostiene que la transformación digital es el gran reto del sector, habló con Portafolio sobre sus prioridades como presidente de esa organización gremial.

¿Cómo está el sector asegurador?



El 2019 fue un buen año para esta industria. La actividad creció 6,5% en primas emitidas, en términos reales, es decir, descontando la inflación.



¿Qué tipo de seguros se destacaron?



Uno de los productos que más creció fue el seguro de vida colectivo, es decir, el que está atado a los créditos (consumo, hipotecario, automóviles ect). Hoy tenemos unos 29 millones de pólizas solo en este tipo de cobertura.



Otro sector interesante es el de la infraestructura, y especialmente de la vías 4G. Los seguros de cumplimiento crecieron 13% en 2019. Eso tiene que ver con las pólizas de cumplimiento. Además, el año pasado hubo una buena dinámica en las ventas de automóviles, lo que aumentó el seguro obligatorio SOAT. De la misma manera repuntó la cobertura en riesgos laborales. Tenemos 10,4 millones de personas cubiertas en este tema.



¿Cómo se han movido los seguros de la nueva economía o para la transformación digital?



Le tecnología está desafiando al sector asegurador. Todavía tenemos muchos trámites para la expedición de una póliza. En eso tenemos que avanzar mucho porque están apareciendo nuevos competidores. A este sector también le llegó el tsunami tecnológico. O nos montamos en la ola tecnológica o ella nos pasa por encima. El sector es consciente de eso. En Estados Unidos ya hay gente expidiendo pólizas con mecanismos de suscripción que no tienen nada que ver con lo que hemos venido haciendo tradicionalmente. Esos seguros son muy competitivos y coinciden con la mentalidad del nuevo consumidor.



¿El país ya tiene la regulación para este tipo de seguros?



El sector asegurador colombiano está bien regulado. Obviamente, el regulador debe estar pendiente de estos cambios. Esta no es una obligación solo de las empresas. En algunos casos, la regulación ya contempla aspectos del negocio dentro de la era digital. Eso es lo que se llama ‘Insurtech’, que es el capítulo de la tecnología en el negocio de los seguros. Este es un reto mundial, no solo de Colombia. En los próximos tres o cuatro años tenemos el reto de adaptar el negocio a las necesidades de los nuevos consumidores.



¿El SOAT digital, es un paso en ese sentido?



Sí. Y está funcionando bien. El año pasado fueron atendidas 690.000 víctimas de accidentes y se pagaron primas por $1,5 billones. El problema ahora es que le quieren colgar otras cosas. El representante a la Cámara conservador, Nicolás Echeverry, de la Comisión IV, presentó un proyecto de ley que está haciendo trámite en el Congreso, que busca que el SOAT indemnice a todo tipo de animales (mascotas y especies silvestres) que sean atropelladas por un vehículo en cualquier vía del país, urbana o rural. Por ejemplo, si usted va por una carretera y atropella una iguana, el SOAT debe reconocer una indemnización. Eso no puede ser. El producto está hecho para cubrir riesgos de personas y no de los animales.



¿Ha bajado el fraude en el SOAT?



Sí. Ha habido un descenso del fraude, y aunque la cobertura ha aumentado apenas esta en el 42% del total del parque automotor. Pero se sigue presentando falsificación y uso indebido del seguro.



¿En Colombia, los consumidores pueden comprar hoy un seguro a través de un celular?



Sí. Ojalá todo el mundo tuviera la decisión de hacerlo. Pero yo creo que es necesario aumentar la oferta de este tipo de seguros. Colombia se está acercando a la media de aseguramiento de América Latina, donde el valor de las primas representa el 3% del Producto Interno Bruto), mientras que Colombia está por debajo.



¿Cuánto gasta un colombiano en seguros cada año, en promedio?



Un colombiano gasta en seguros cada año, un promedio de $630.000, por debajo de la cifra de América Latina.



¿Qué es lo que más aseguran los colombianos?



Lo que más aseguran los colombianos, aparte del seguro de salud, es el carro. Hoy, 2,1 millones de automóviles están asegurados, especialmente los más nuevos. Lo segundo es la vivienda. El 10% de los inmuebles están protegidos. Aún así, en el país la gente asegura más los bienes que las personas.



A las plataformas de transporte se les critica porque no tienen una póliza que cubra los riesgos de los pasajeros.



¿Cuál es su opinión al respecto?



Creo que la decisión de qué asegurar es de las empresas. Ellas tienen que asumir el riesgo. Si quieren tomar una póliza lo hacen de manera voluntaria.



Sí, pero la idea es que se haga obligatorio para que compitan en igualdad de condiciones con los vehículos de servicio público…



Hoy, para el caso de las plataformas de transporte, la decisión de asumir o cubrir el riesgo con un seguro. La toma la compañía. Este no es un seguro obligatorio.



Hay varios proyectos de ley en fila, y allí se debería tocar el tema. Ese vacío normativo se tiene que llenar. No puede ser que la aplicación sea legal para el MinTIC, pero ilegal para el Mintransporte.



¿Cómo van los seguros del agro?



Este es un seguro que el gobierno quiere desarrollar. Hoy se cubre solo las cosechas. Esa debería ser una de las prioridades de la política agropecuaria.



