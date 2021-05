'Las plantas térmicas pueden operar con hidrógeno’

"Hay que estudiar más en detalle el uso del hidrógeno como energético para la generación térmica en el país. Se debe establecer su potencialidad, y si es una alternativa viable para su uso desde el costo y el beneficio. También, si esta tecnología puede ser de alta eficiencia y baja emisión".

La afirmación es de Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas Generadoras (Andeg), quien en diálogo con Portafolio explicó que se puede proyectar el montaje de nuevas plantas térmicas que operen con este energético. Incluso, aseveró que las actuales pueden hacer inversiones para su conversión para utilizar este nuevo insumo. “Lo que se busca es mantener la confiabilidad del parque térmico, que este sea robusto y que opere con independencia frente a las renovables”, dijo.



Con respecto al tema los bloqueos, señaló que están afectando el abastecimiento de carbón, combustibles líquidos y GLP a las plantas térmicas, y que no sucede con el gas natural que es suministrado a través de tubos.



¿Los bloqueos han afectado la operación térmica del país?



El respaldo se presenta por la generación hidroeléctrica cuyos embalses están por encima del 77% de su capacidad. Pero la fragilidad se está presentando en el parque térmico ya que los bloqueos están afectando el abastecimiento de carbón, combustibles líquidos y GLP con una logística de corto plazo para sus arranques. El almacenamiento de los tres insumos puede alcanzar para dos o tres inicios de las plantas. Pero, una vez se consuman estos combustibles, nuevamente tienen que recurrir a la logística para su abastecimiento.

Según Castañeda, se puede proyectar el montaje de nuevas plantas térmicas que operen con hidrógeno. Archivo particular

Han disminuido entre un 60% y 70% la entrada de carbón a las plantas térmicas que utilizan este insumo. En el caso de los complejos que utilizan gas natural para su funcionamiento, no se ha presentado desabastecimiento ya que el suministro llega por un tubo y que hace parte de la red del sistema del transporte nacional. Las térmicas que están ubicadas en el Valle del Cauca, y que en su mayoría operan con diésel, solo tienen almacenamiento de combustible para operar unos días, lo que llevaría a activar la logística para el abastecimiento del combustible y evitar que la planta se apague.



¿Cuál es el balance de los proyectos térmicos en ampliación y/o montaje?



Las plantas que están en construcción han tenido retrasos ya que por los bloqueos se ha dificultado la entrada de insumos y equipos para los respectivos montajes. Poco a poco se ha logrado la llegada de los materiales para poder cumplir con los cronogramas. Hay varios complejos que han tenido problemas como es el caso de la planta de Yopal, la cual no ha podido cambiar equipos en su tarea de mantenimiento. Con altos niveles de hidrología para generación eléctrica, los complejos termoeléctricos aprovechan para desarrollar los programas de mantenimiento, pero por la actual coyuntura han tenido muchos problemas para realizarlos.



La dificultad para ejecutar los mantenimientos es que los bloqueos no solo impiden que los insumos y equipos puedan entrar a las plantas, sino también impide el acceso del personal técnico que lo realiza. Preocupa que los mantenimientos al parque térmico se van retrasando y los cronogramas no pueden presentar una alteración grande en la programación. Hay que tener una coordinación grande para ejecutar estos mantenimientos en los próximos meses.



¿Cómo analiza el gremio la posibilidad de utilizar hidrógeno en las térmicas?



Hay que estudiar más en detalle el uso del hidrógeno como energético para la generación térmica, y más en el país. Se debe establecer su potencialidad, nivel calorífico para producir electricidad en una planta térmica. Es mirar bien si es una alternativa viable para su uso desde el costo y el beneficio. Además, si es una tecnología de alta eficiencia y baja emisión. Con base en este estudio, se pueden proyectar el montaje de nuevas plantas térmicas con funciones con base en el hidrógeno. Incluso, las actuales pueden a hacer inversiones para su conversión. Lo que se busca en mantener la confiabilidad del parque térmico, que este sea robusto y que opere con independencia frente a las renovables.



El proyecto de Ley 365 que cursa en el Congreso, lo que busca es que en el tema de la transición energética, se discuta el tema de la inclusión de nuevas energías como el hidrógeno, más para el tema de la generación térmica, por aquello de la alta eficiencia y baja emisión. Con la iniciativa se incluirían incentivos no solo para la producción de hidrógeno verde a través de las energías renovables, sin además del hidrógeno azul para las fuentes térmicas de electricidad. Si hay incentivos para las renovables, también debe haber incentivos para nuevas tecnologías.



¿El GLP, hidrógeno y gas serán los nuevos combustibles de las térmicas?



En la subasta del cargo por confiabilidad del 2019, algunas de las plantas térmicas que recibieron asignación operan con GLP. La razón está en que los agentes analizan que combustible no solo está disponible para operar la planta, sino que además sea baja en emisiones. Además, ya existe la tecnología para operar las plantas con ese energético y de manera eficiente. Y son plantas térmicas con una alta eficiencia, ya que se producen más energía a partir de un combustible que es sostenible. Pero todo esto dependerá de las decisiones de los inversionistas, porque si bien las tecnologías ya están, dependerá de los incentivos tributarios y de la convocatoria de nuevas subastas del cargo por confiabilidad para que estas nuevas tecnologías entren en el parque térmico.



