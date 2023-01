Algunos empleados despedidos de Google ganaban hasta US$ 1 millón

Google se sumó a los gigantes tecnológicos que están realizando despidos masivos al interior de su empresa. Recientemente, la compañía anunció la salida del 6,4 % del personal de su empresa.



De acuerdo con el medio 'The Information', algunos de los empleados despedidos habían recibido evaluaciones de alto desempeño u ocupaban cargos gerenciales con una compensación anual de entre 500.000 a 1 millónes de dólares.

Asimismo, de los aproximadamente 12.000 empleados que fueron despedidos hacían parte de las diferentes organizaciones vinculadas a la empresa: desde Google Cloud y Chrome hasta Android. La decisión la tomó Sundar Pichai, CEO de Google.

Ahora bien, en enero del año pasado, 'Insider' había anunciado que cuatro ejecutivos obtuvieron un aumento salarial de 1 millón de dólares y otras alternativas sobre acciones de la empresa, después de quejarse de su salario y la inflación.



Los recortes afectaran a puestos de trabajo a nivel mundial y en toda la empresa, dijo el viernes Sundar Pichai, en un correo electrónico a los empleados, en el que señaló que asume "toda la responsabilidad por las decisiones que nos han llevado hasta aquí".

Las acciones de Alphabet subían hasta un 1,8% durante las operaciones previas a la apertura de Nueva York después de que se hiciera público el anuncio. La acción ha caído un 30% en el último año.

Con los despidos, Google se une a otros gigantes tecnológicos que han reducido dramáticamente sus operaciones en medio de una economía mundial que se tambalea y una inflación desenfrenada. Meta Platforms Inc, Twitter Inc. y Amazon.com Inc. han recortado sus plantillas.

Gracias a su solido negocio de búsquedas, Google ha sido una de las empresas tecnológicas que más tiempo ha resistido. Pero la empresa se enfrenta a una desaceleración de la publicidad digital y su división de computación en la nube sigue rezagada respecto de Amazon y Microsoft Corp.



"Estos son momentos importantes para afinar nuestro enfoque, rediseñar nuestra base de costos y dirigir nuestro talento y capital a nuestras principales prioridades", escribió Pichai en el correo electrónico. Señaló que la empresa tiene una "oportunidad sustancial ante nosotros" con la inteligencia artificial, un área de inversión clave en la que Google se enfrenta a un aumento de la competencia reciente.

Pichai dijo que Alphabet pagará a los empleados afectados al menos 16 semanas de indemnización y seis meses de prestaciones de salud en Estados Unidos, y que otras regiones recibirán paquetes de acuerdo a las leyes y prácticas locales. Los bonos no se verán afectados, puntualizó.

En octubre, la compañia informó ganancias e ingresos para el tercer trimestre que no cumplieron las expectativas de los analistas. Las ganancias cayeron un 27 %, hasta US$13.900 millones, en comparación con el año anterior.



En ese momento, Pichai dijo que Google recortaría sus gastos y la directora financiera, Ruth Porat, señaló que el número de nuevos puestos de trabajo se reduciría en más de la mitad en el cuarto trimestre con respecto al periodo anterior.



La reducción de empleos de Google se produce tras la presión de los inversionistas para que adopte una estrategia más agresiva para disminuir el gasto. En noviembre, TCI Fund Management Ltd. instó al gigante de las búsquedas en internet en una carta abierta a fijar públicamente un objetivo para los margenes de ganancia, aumentar la recompra de acciones y reducir las perdidas en su cartera.

PORTAFOLIO

Con información de Bloomberg*