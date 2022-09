Seguridad con tecnología, el objetivo de Alliance Risk & Protection

Los servicios de seguridad deben aprovechar cada vez más las herramientas tecnológicas para fortalecer la efectividad de los cuerpos de vigilancia, con la capacitación necesaria para mitigar los riesgos, incluidos los ciberataques, a la medida de los clientes.



Con esa perspectiva trabaja Alliance Risk & Protection, compañía que surge de la fusión de empresas que llevan cuatro décadas en el negocio tradicional y que genera 3.400 empleos . Su gerente, Juan Felipe Arango, explica su estrategia de desarrolló a través de aliados y la intención de internacionalizarse.



¿Cuál es la evolución de Alliance Risk & Protection?



Buscamos establecer relaciones con aliados estratégicos que nos permitan tener soluciones 360 grados. Somos esa nueva cara de la seguridad en Colombia y venimos de la fusión de empresas con más de 40 años en el sector - Guardianes y Cobasec. Nuestro objetivo es generar cada vez más empleo en el país.



¿Cómo es el portafolio de servicios de ustedes y cómo se diferencian frente a la competencia?



Tenemos todo lo relacionado con la seguridad física, disposición de personal y tecnología en todo lo que tiene que ver con drones, cámaras, analítica, inteligencia artificial, realidad virtual, escáner, reconocimiento facial, satélites, sensores de calor, luces infrarrojas y dispositivos.



Todo eso lo integramos y el diferencial con la competencia es que entramos a la cadena de valor de cada uno de nuestros clientes entendiendo su necesidad.



¿Cómo ha cambiado la industria?



En Alliance Risk & Protection hemos entendido que el tema de la seguridad se ha vuelto casi que un commodity y lo que buscamos con los aliados y con la estrategia de medición de la gestión del riesgo es poder entregarle a cada cliente lo que requiere.



¿Cuáles son los aliados?



Tenemos algunos en materia de blindaje y otros para el campo tecnológico. La tecnología es muy fácil de alcanzar pero lo que nos va a hacer fuertes es aprovecharla en la unión con el personal que va a ser capacitado para usar, analizar, interpretar y aportar soluciones a los riesgos que se deben mitigar.

¿Cuál es el mapa de clientes y qué proyección hacen?



Venimos creciendo a ritmos de 20%, tenemos más de 3.500 hombres y una facturación de $105.000 millones en el 2021.



Nuestra empresa viene facturando más o menos $16.000 millones mensuales lo que va a hacer que el próximo año estemos muy seguramente dentro de las 20 empresas más grandes del sector. Hoy estamos en la posición 22. Estamos buscando en este momento más de 100 vacantes en el país. Operamos en más de 11 ciudades.



¿Vacantes para escoltas?



Esa es una de nuestras verticales pero no la única. Tenemos seguridad privada en los segmentos residencial, industrial, comercial y administrativo, y también todo lo relacionado con gestión de riesgo. Las vacantes son para todos los perfiles.

Nuestra promesa es algo más amplia que el de una empresa tradicional de seguridad.



¿En qué sectores de la economía quieren profundizar?



Hemos centrado el énfasis de nuestra estrategia en unas verticales: comercial, industrial, salud, educación y oil & gas.



¿Quieren entrar a otros país?



Sí, estamos buscando la internacionalización, queremos estar en Argentina, Estados Unidos y España, donde ya tenemos oficinas. La seguridad se ha vuelto transversal en el mundo y la delincuencia también.



¿Las necesidades de seguridad han aumentado?



Si bien la criminalidad viene aumentando, también están los delitos informáticos que han crecido 55%, por lo que la ciberseguridad ha tomado relevancia especialmente después de la pandemia. Las empresas no estamos preparadas para estas situación. El empresario no debería preguntarse ‘si le va a pasar’ sino ‘cuándo le va a pasar’.



¿De los ingresos cuánto es seguridad tradicional y cuanto tecnología y ciberseguridad?



Esperamos terminar en el 2030 con 70% ciberseguridad y tecnología y 30% en el servicio tradicional - que hoy es el 80%- . Pero la idea este año avanzar, se trata de evolucionar para responder a los riesgos, con personal preparado para aprovechar las herramientas.



¿Qué tan dispuestas están las empresas a invertir en estos servicios?



La tecnología se vuelve cada vez más específica y llega a niveles importantes para la toma de decisiones de nuestros clientes en toda la gestión de riesgos.



¿Qué temas de las reformas que anuncia el Gobierno les preocupa?



Por ejemplo, en la reforma laboral que se anuncia si se concreta la extensión de las horas extras tendríamos que hacer un replanteamiento a nuestro esquema de costos. El sector de seguridad privada que factura unos $13 billones y genera 365.000 empleos aproximadamente vería en esto un impacto.

