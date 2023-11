‘Es necesario concientizar a la gente de estar asegurado’: Allianz

Allianz Commercial se lanza en América Latina con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia y México, sumando fuerzas con Allianz Global Corporate & Specialty para atender a los clientes de empresas midcorp y largecorp (estas últimas que produzcan más de 500 millones de euros) y cuya estrategia ya se lanzó en los principales mercados globales.



Lideradas en América Latina por David Colmenares Spence, las empresas de Allianz en Argentina, Brasil, Colombia y México ahora trabajan bajo el nombre comercial de Allianz Commercial para ofrecer un enfoque integrado para negocios de tamaño mediano, grandes empresas y riesgos especializados en toda la región.



¿Por qué nace Allianz Commercial?



Si ocurría un evento grande como el Metro de Medellín es un gran riesgo y si bien es cierto se suscribía con Colombia, se apoyaba con Brasil.



Ahora ya no habrá dos caras sino una única cara y es Allianz Commercial frente al mercado, con un solo apetito de riesgo, un solo mercado y nos hace llegar más rápido a los clientes.



Tenemos operación en Argentina, México, Brasil y Colombia, pero tenemos capacidad de dar reaseguro en el resto de los países.



La idea es desde el punto de vista financiero triplicar el negocio en tres o cuatro años. Volvernos líderes en los ramos en los que queremos como transporte marítimo, financiero, infraestructura y recursos naturales. Hay oportunidades grandes en infraestructura, seguros agrícolas, comida. Queremos proteger y asegurar la producción de alimentos de más de 2.000 millones de personas.



Esos son ramos para crecer más que el mercado. Estamos en los otros ramos pero estamos por entrar con más fuerza en ciberseguros.



¿Qué lecciones dejó la pandemia?



El negocio de seguros ve hacia atrás para predecir el futuro y la pandemia mostró la fiebre española 100 años antes y son eventos a los que estaremos expuestos y volverán a ocurrir, pero la pregunta es cuándo y hay que estar preparados.



Pero dejó enseñanzas...



Como industria y humanidad, pero se han ido perdiendo con el tiempo. Eso prueba la resiliencia financiera. La pandemia trajo, en el caso de Colombia, US$850 millones en indeminzaciones. Como nación habría sido difícil que no hubiéramos tenido una industria aseguradora que no acompañara, lo mismo que al personal médico. El sector ha sido compañero silencioso. En varios países hubo estallidos sociales que mostraron los riesgos civiles y políticos y acompañamos a los clientes en los cuatro países y también reasegurando en Chile y eso nos mostró el cuidado que hay que tener a esos riesgos. Pero hay una baja penetración de seguros en Colombia, que es de 3% del PIB y si le quitamos los obligatorios sería más baja.



¿Y por qué no crece como en otros países de la región?



Hay necesidades del día a día y pensar en el seguro para protegerse de los riesgos es una discusión difícil. El seguro puede no ser caro, pero es costoso. Hay que concientizar de que es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo.



Por ejemplo, el valor de un Soat versus el riesgo es relativamente asequible, no es caro, pero cuando se le cobra a un domiciliario $250.000, casi el 25% del salario mínimo es costoso.



Cuando hablamos de números hay que atrerrizarlos a la realidad compleja en donde la gente debe elegir qué paga, así sea barato.



¿Las empresas se aseguran?



En Colombia, y es una constante, en la mayor parte las empresas son personales, unifamiliares, personales o pymes y no siempre tienen la protección. Son las medianas y grandes las que lo hacen. Lo importante es ver los riesgos a los que están expuestos.



En Colombia el PIB en el tercer trimestre fue negativo...



El negocio de los seguros va a un segundo nivel del crecimiento económico.



