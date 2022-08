50% de la junta directiva de Allianz Colombia, compuesta por mujeres

El Grupo Allianz en Colombia es una de las compañías más incluyentes gracias a las iniciativas que promueven en más de 70 países para impulsar entornos de trabajo saludables y diversos, con igualdad de oportunidades en todos los niveles de la organización y es una de las pocas compañías cuya junta directiva está compuesta en un 50% por mujeres; cifra que dobla el promedio nacional, que actualmente es del 21,2%.



En Colombia, Allianz no solo fue la primera empresa en la historia del país en contratar a una mujer a comienzos del siglo pasado (como parte de su historia cuando era la aseguradora Colseguros).



De acuerdo con los resultados presentados por el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del CESA, en el año 2018 (cuando se comenzó a estudiar la participación de mujeres en las juntas directivas) este porcentaje era del 15% mientras que hoy, gracias a un promedio de crecimiento anual del 1,5%, el país se encuentra a menos de 10 puntos porcentuales de alcanzar la meta del 30% en este rubro.



Para Tatiana Gaona, gerente de legal, sostenibilidad y compliance en Allianz Colombia e integrante de la Junta Directiva de la organización, estas cifras no solo demuestran una evolución importante en equidad de género empresarial en el país, sino que, además, ratifican el compromiso de la aseguradora con la diversidad y la inclusión, a través de programas y políticas que fomentan y promueven la participación equitativa de las mujeres, tanto en cargos directivos, como en órganos de gobierno corporativo.



“Desde 2019, iniciamos un proceso interno para fortalecer la diversidad y la inclusión en la junta directiva de Allianz Colombia para que el 50% del directorio estuviera conformado por mujeres. Hoy, podemos decir que, gracias al compromiso de la empresa, esto es una realidad, gracias a las tres integrantes principales e independientes y dos suplentes que tenemos en la máxima instancia de gobierno corporativo. Además, documentamos un proceso de sucesión de miembros para garantizar la inclusión de mujeres con las capacidades y aptitudes para asumir esta función, de tal manera que esta cifra no se vea afectada en el futuro”, complementa la directiva.



No obstante, la participación e inclusión de mujeres en la empresa no se limita a la junta directiva. Por el contrario, estas representan el 63% del total de la fuerza laboral de Allianz Colombia, mientras que en los hombres esta cifra es del 37% de sus cerca de 700 empleados a nivel nacional.

