Allianz: fraude en seguros se extendió a todos los ramos

David Colmenares es presidente en Colombia de la aseguradora Allianz, una de las más grandes del mundo. Desde septiembre de 2017 dirige la compañía, tras estar 18 años en Brasil al mando de otra firma.



¿Cómo fue el resultado del 2021?



El resultado neto del sector estuvo por debajo del 2020 por dos efectos, la covid-19 que nos afecta en salud y vida y las protestas sociales, con múltiple tipo de afectaciones como incendios, vandalismo, saqueos, quema de infraestructura, interrupción del negocio y un poco más hacia la gente.



¿Y con la pandemia?



En el ramo de vida hubo una sobremortalidad del 45% frente a un año normal. Es un efecto bastante grande. Y los que están en vida, por hospitalización y en el ramo de salud no solo UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) sino por pruebas con más de 50.000 positivos y los atendimos a todos a cabalidad, pues es nuestra razón de ser.

Hasta finales de enero el número de casos atendidos en ambulatorios, hospitalización y emergencia han sido 96.000 y un costo de $46.000 millones.



En el ramos de vida hubo 977 muertes y el valor pagado en siniestros fue de $45.000 millones.En el marco de protesta social las afectaciones suman $20.000 millones.



El resultado de la compañía fue de $40.300 millones de ganancia operacional, con una caída de 54% frente a 2020, que ya había sido un año regular con $86.000 millones.



¿Y que están visualizando para 2022?



Lo vemos de manera positiva. Las proyecciones de crecimiento del sector son de 6,5%. Las proyecciones nuestras son un poco más altas que esa cifra, todo en el marco de una economía que se está recuperando y donde el PIB puede ser superior a lo que estima el Gobierno, aunque la inflación causa preocupación. Somos considerados un mercado en crecimiento por nuestra matriz en Alemania.



¿Les preocupa el panorama político este año?



Vemos solidez en el país en su economía y sus instituciones y nuestra apuesta es a largo plazo, y hay una gran oportunidad para proveer protección al país. En nuestro caso, sea el resultado que sea en la elección presidencial, no vamos a parar las inversiones.



¿Cómo van a crecer?



Desde el punto de vista del negocio tenemos algunos cambios en el seguro de salud y el de vida y contamos con un nuevo producto multirriesgo. También haremos más alianzas de red con distribuidores y siempre, como la mayor aseguradora del mundo, buscamos nuevas oportunidades.



¿Qué amenazas hay?



Siempre habrá una amenaza de disrupción profunda y es el fraude, que es algo que golpea cada vez más, pues cada vez más hay bandas con mayor organización que ya no solo atacan en los ramos de vida y SOAT, sino a todos los ramos y son mas sofisticados. Tenemos también las protestas sociales como sucedieron el año pasado.



Las protestas antes eran limitadas a ciertas ciudades. El 2021 fue por todo el país. Esa puede ser una amenaza importante y siempre está el de riesgo climático. No solo terremoto, sino inundaciones. Por eso tenemos un compromiso sostenible con las normas ASG (ambientales, sociales y gobierno corporativo).



¿Qué retos hay?



El crecimiento del sector ha sido cerca del doble del PIB en otros años y puede ser a doble digito y esperamos penetrar más los seguros entre la población. Hay espacio gigantesco. Estamos en 3,1% del PIB. Las primas que se pagan son bajas. Es un reto llegar a estar cerca del mercado chileno que es 6% del PIB.



Es el esfuerzo no solo de la industria sino del Estado, en lo pedagógico, en que la gente lo vea como una inversión, que vea los riesgos y cómo protegerse. Muchos hacen cuentas de lo que valen los pagos de siniestros por los muertos, pero nadie ve lo que habrían seguido generando a la economía.



¿Vienen más pandemias en el futuro?



El Sars y la gripa porcina fueron campanazos. Esto va a volver a producirse. Esos ciclos van a ser más cortos en el futuro y como industria debemos estar pendientes. El cambio climático también generará cada vez más disrupciones. La gente debe protegerse.



