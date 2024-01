Finalizó opa por Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia: cerró con 1.152 aceptaciones

Este viernes 19 de enero, cerró la oferta pública de adquisición (opa) por Almacenes Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la cual fue lanzada por el Grupo Calleja, de El Salvador, el pasado 18 de diciembre de 2023.

Según los resultados que dio a conocer la BVC, durante el último mes se recibieron un total de 1.152 aceptaciones con y sin modalidad todo o nada.

Dichas aceptaciones representan 277'849.737 acciones ordinarias en circulación de Almacenes Éxito, el 21,41 % del total de acciones, que es de 1.297'864.359 acciones.

Además, del total de aceptaciones, 671 fueron solo en modalidad todo o nada (12'972.912 acciones).



Grupo Calleja buscaba adquirir con la opa un mínimo de 661'910.823 acciones y un máximo de 1.297'864.359 acciones ordinarias.

Así mismo, ofreció comprar todas las acciones ordinarias de Éxito emitidas y en circulación (incluyendo los BDR) "donde quiera que se encuentren, incluyendo las acciones ordinarias de Éxito en poder de tenedores estadounidenses, al precio de compra de 0,9053 dólares por acción ordinaria Éxito".



Esas acciones se pagan en efectivo en dólares estadounidenses o pesos colombianos, "en cada caso sin intereses y menos cualquier impuesto de retención en la fuente aplicable, honorarios y comisiones de corretaje".

Grupo Éxito El Tiempo

La opa por Éxito en Estados Unidos

Este mismo viernes se conocieron los resultados de la opa por Almacenes Éxito en Estados Unidos, la cual cerró el jueves 18 de enero.



Según informó Grupo Calleja a Éxito, "al vencimiento de la opa en Estados Unidos, no se habían ofrecido válidamente acciones ordinarias de Éxito y 105'627.860 ADS, que representan 845'022.880 acciones ordinarias de Éxito, habían sido aceptadas válidamente y su aceptación no había sido válidamente retractada".



Esas acciones representan en total el 65,1% del capital social de Éxito.



La opa en Estados Unidos estaba condicionada a la aceptación válida de más del 51 % de las acciones, por lo que, al cumplirse la condición mínima, Grupo Calleja aseguró que "tiene la intención de aceptar y pagar todas las acciones ordinarias y ADS de Éxito válidamente ofrecidos y no válidamente retiradas en la opa estadounidense".



En la opa de Estados Unidos, la operación se dirigió a todos los titulares estadounidenses de acciones ordinarias de Éxito y a todos los tenedores de ADS con independencia de su ubicación. Y los precios de compra eran de 0,9053 dólares por acción ordinaria y de 7,2424 dólares por cada ADS.



