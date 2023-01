Almacontact proyecta crecer en el país con adquisiciones de empresas

Archivo particular

Almacontact, compañía del Grupo Almaviva, de Italia, espera crecer este año 22 % en el mercado colombiano.



Igualmente, planea hacerlo mediante la compra de empresas, según anunció su director general y CEO, Wilffin Valdés Guzmán.



El directivo explicó que pese a los vientos de desaceleración que se esperan para la economía nacional, hay oportunidades de exportación de servicios para responder a las expectativas del 2023.



(Vea: Jack Ma ya no tendrá el control mayoritario de la 'fintech' Ant Group).



¿Cuál es la historia de la compañía?



Almacontact es una empresa que pertenece al Grupo AlmavivA de Italia y se encarga de experiencia de clientes y servicios BPO donde están, por ejemplo, las tecnologías CRM y servicios integrados de consultoría.



Como grupo estamos en más de 11 países, somos más de 50.000 colaboradores. Como AlmavivA Contact estamos haciendo presencia en 8 países en Italia, Bélgica, Rumania, Túnez, Brasil y Colombia.



¿Desde cuándo en Colombia?



La empresa se fundó en el 2014 y empezamos operaciones de forma permanente en el 2016.



La diferencia de años tiene que ver con el tiempo en que empezamos a conocer el mercado y a que entraran los primeros clientes.



En el 2021 terminamos con 8 clientes diferentes y en el 2022 incluimos otros seis. Para este año tenemos tres clientes con los cuales vamos a iniciar servicios. Estaríamos en el 2023 con 17 clientes.



¿Cuáles son las metas en ingresos?



Crecimos 36% en el 2022 frente al 2021. Y la meta para este año es de 22%.

Al cierre del 2022 obtuvimos $94.000 millones y en el 2023 estaremos sobre $118.000 millones.



(Vea: McDonald's, otra empresa que se une a los recortes de personal en 2023).



¿A qué atribuye el crecimiento?



Citaría tres fortalezas. La primera es que tenemos tecnologías propias y esto nos ayuda a proporcionarles a nuestros clientes inteligencia artificial en chatbots y en procesos de aprendizaje continuo.



Para nuestros clientes esto representa eficiencia, productividad y reducción de costos y para los usuarios de nuestros clientes todo esto está pensado para reducir tiempos de atención, mejorando su experiencia.



Esto se puede llevar a otra fortaleza y es que la metodología de transformación digital para nosotros se vuelve un modelo evolutivo de eficiencia. Esto quiere decir que hacemos una transformación de los procesos de nuestro cliente.



Identificamos dónde está la mejora continua del proceso y dónde está la oportunidad de automatizar esquemas de atención.



Lo que hacemos es llevar a nuestros clientes a una autoatención, si el proceso así lo permite.



También queremos llevar al cliente a un canal digital que es uno de los temas que más ha crecido en la industria, al tiempo buscamos ser para los usuarios lo más simples posibles.



Todo esto lo hacemos bajo un concepto de innovación.

Wilffin Valdés Guzmán, director general y CEO de Almacontact Archivo particular

¿El crecimiento cómo se matiza con el pronóstico de desaceleración económica?



Otra de las fortalezas de Almacontact está en la experiencia que tenemos en la exportación de servicios.



No solo tenemos clientes en Colombia sino que también exportamos a Chile, Argentina, Perú, México Estados Unidos, Centroamérica, Europa y Oceanía. Por ejemplo, a los clientes nuevos que recibimos vamos a atenderles sus usuarios en otras partes del mundo. La desaceleración que se prevé la vamos a ver pero poder diversificar nos ayuda. Disminuimos el impacto que puede generar esa desaceleración que se ve a nivel mundial.



(Vea: La marca Casa Ideas abre su tercera tienda de 2022 en Bogotá).



¿Cuáles son los planes para este año?



Es importante el respaldo de nuestro Grupo Almaviva. Hoy podemos ver un impacto positivo de Colombia en el 2021 y 2022 y nos está dando una perspectiva diferente, en la que se quiere seguir invirtiendo en el país.



No solo invirtiendo en Almacontact como compañía sino también en ver cómo desde Colombia podemos ser un hub de servicios para la región para eso estamos haciendo operaciones de compra de compañías que tengan esta característica y también creciendo o aumentando las capacidades competitivas, creciendo en compra de compañías, por ejemplo, de backoffice, en empresas de cobranzas. Esto es algo que venimos adelantando desde hace unos seis meses.



Adicionalmente, la compañía tiene para el presente año un presupuesto ya destinado para poder hacer este tipo de inversiones en nuestro país. Esto es importante resaltar porque muestra la confianza de la empresa no solo en la generación de empleo, sino en la inversión de más capital que nos ayudaría a nosotros y al país.



¿Qué tipo de adquisiciones buscan?



Hablo de operaciones de compra de empresas en las cuales se trata de hacer lo mismo que hacemos hoy en la prestación de servicios de atención, de venta y cobranza, es comprar una compañía que tenga estos clientes pero que su base sea Estados Unidos o España, principalmente.



¿Se sumarían a Almacontact?



Exactamente. También con el foco de back office, back office financiero, cobranzas. Estas son otras opciones que la compañía está buscando para ser mucho más competitiva dentro del mercado.



(Vea: Apple: ¿por qué la empresa más valiosa del mundo está perdiendo valor?).

¿Cuáles son las cifras en materia de empleo?



Somos 3.100 colaboradores en el 2022 y en el 2023 esperamos ser 3.800. Hay un tema importante, y es que esperamos crear entre 800 y 1.000 nuevas plazas, pero como hay una demanda todos los meses eso quiere decir que al año estamos vinculando 1.000 personas adicionales. Así que podremos estar brindándole la oportunidad laboral a cerca de 5.000 personas en el año.



Los estudiantes son un 42%; madres cabeza de familia, un 28; el primer empleo está en un 22%, y tenemos más o menos un 6% en población migrante. El otro 2% representa otras poblaciones dentro de la compañía.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio