Alpina: lo más duro del alza de precios ya pasó

Ernesto Fajardo, presidente de Alpina, cree que lo más duro del incremento en el precio de la leche ya pasó y confía en que hacia adelante, de ser necesarios ajustes, sean mínimos.



El ejecutivo analiza el panorama del mercado lácteo y comenta los resultados del primer trimestre para la compañía.



¿Cómo fue el primer trimestre del año?



Este es un primer trimestre que está en línea con lo que vimos en el segundo semestre del 2021, que fue de recuperación. Eso se tradujo en los mismos retos relacionados con la demanda y nuestra capacidad para poder atender esto con los inventarios y con la producción necesaria debido a varios factores.



Primero, una reducción en la producción de leche en Colombia que causó una menor oferta. Y segundo, el aumento de los precios de la leche por mayores costos de materia prima. Eso nos siguió impactando en el primer trimestre, así ha sido el arranque del año. Nosotros, en Alpina, hemos tenido la integración de la adquisición en Estados Unidos de Clover Sonoma.



¿Qué pasó con las utilidades netas?



Subieron alrededor de 66%. Uno esperaría que el incremento del endeudamiento de la compañía por la adquisición se viera reflejado en el primer trimestre, pero a medida que pase el año debemos ver algún impacto, con un crecimiento un poco más conservador, siendo todavía importante.



¿Cómo ve el resto del 2022?



En acopio de la leche y la oferta diría que viene mejorando, poco a poco se va recuperando la oferta de leche y cada vez se empieza a ver un poco más de claridad alrededor de la movilidad en términos de logística. Cada vez somos capaces de entregar un mejor nivel de servicio para que nuestros productos los encuentre el consumidor. En el país tuvimos un primer trimestre con un crecimiento por encima del 8% y el segundo trimestre debe reflejar una mejora contra el año pasado, claro que en el 2021 todavía había temas relacionados con la pandemia y el impacto del paro. Esperamos que para el segundo trimestre se vea reflejado un crecimiento importante en términos de los negocios en Colombia, pero también por la adquisición en Estados Unidos.



¿El mejor acopio de la leche tiene que ver con este invierno?



El clima ayuda y las lluvias sirven cuando son las adecuadas, pero el invierno que vivimos en este momento genera ciertas complicaciones en la movilidad del ganado y en la misma calidad del pasto. Paralelamente, se genera un mayor interés de los ganaderos al tener una mejor rentabilidad con la leche. El segundo trimestre debe ser mucho mejor en ese sentido.



¿Cuál es el impacto de la inflación?



Desde el año pasado la inflación ha tenido que ver con varios temas y en el caso de nosotros con los mayores costos de la materia prima y en la leche se han visto unos incrementos. Entre el tipo de cambio, el costo internacional de estos productos para la alimentación y los temas de logística se ha causado una presión importante. Tratamos de absorber lo que se pueda a través de eficiencias y de formas diferentes en el manejo de nuestra cadena, pero efectivamente con esos incrementos, tuvimos que trasladar parte de eso de eso al público.



¿Y cómo ha reaccionado?



En la mayoría de productos inicialmente hubo una reacción hacia los volúmenes pero se viene recuperando lentamente. Vemos que se están tomando medidas en el Banco de la República de subir intereses y creemos que en el mediano y largo plazo eso va a ayudar. En el corto plazo, en la medida que mejoren la oferta de productos y que va pasando el año deberíamos ver que esa inflación va cediendo un poco y que eso va a ayudar a mantener una demanda estable en lo que queda del año desde el punto de vista de la inflación. Ese es el supuesto que tenemos, creeríamos que en términos de subida de precio ese incremento que se vio en el segundo semestre del 2021 y el primer trimestre del 2022 ya se ve reflejado en los precios y que los ajustes hacia adelante deben ser pequeños si hay que hacerlos.



¿Tiene razón el consumidor que reclama porque la leche está costosa?



Es cierto. Es una inflación que estamos viendo los consumidores no solo en la leche, sino en la mayoría de alimentos. Creo que la parte de la curva más inclinada de precios ha pasado y vemos hacia adelante unos ajustes mínimos, a no ser que otro incidente inesperado ocurra pero no lo tenemos en los planes.



¿Cuánto han subido los costos para Alpina?



Se han incrementado por encima del 40% este año frente al 2021.



¿Tienen algún plan de inversión?



Desde el año pasado contamos sobre el plan de tener capacidad de tener leche en polvo. Esperamos en los siguientes tres meses poder finalizar la planta en Sopó, que tiene una capacidad de secado de 120.000 litros día que es como el 10% de los que acopiamos.



¿Qué expectativas genera para los negocios esta coyuntura electoral?



Nuestra labor es la alimentación y creo que más allá de quién gane las elecciones tenemos un compromiso en el cual tenemos que estar enfocados y es que hay mucha gente a la que tenemos que llegar con productos y que cada día tenemos que hacer eso más sostenible. Como país tenemos retos importantes en los que tenemos que trabajar que tienen que ver con pobreza, equidad, educación y creemos que estamos aquí para ayudar en eso.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO