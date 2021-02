Alquería, camino a ser una Empresa B

Archivo particular

En medio de metas moderadas de crecimiento, que plantea la pandemia, la empresa Alquería, afina los detalles para convertirse en Empresa B, un sistema que integra a organizaciones que se preocupan por alinear sus metas de negocios a aspectos ambientales y sociales.



Así lo explica el coordinador de sueños de la compañía, Carlos Enrique Cavelier, quien señaló los esfuerzos que se harán para ganar productividad en la ganadería del Cesar.

¿Cómo cerraron el 2020?



Hicimos un esfuerzo gigantesco por cuidar a la gente, tomamos medidas tempranas para que los colaboradores estuvieran tranquilos y aislamos 200 personas con comorbilidades. Eso dio mucha confianza en el equipo. Al final, logramos un año positivo, crecimos 1% en volumen pese a todo, y gracias al portafolio de productos aumentar 3% en ventas.



Pudimos recoger y compensar 1.200 toneladas de leche en polvo que representan 10 millones de litros adicionales y las estamos usando poco a poco. Nunca se había pulverizado tanto, a un costo muy alto porque la leche en el país es costosa. Esto lo hicimos en nuestra planta en Aguachica para garantizar la compra de la leche.



Estamos sólidos en términos financieros, pudimos organizarnos en ventas y mercado. Fue un año como de pausa pero lanzamos productos y todos fueron exitosos. Por ejemplo, estuvo la bebida láctea Alquería Fortikids con gomitas, con el fin de ofrecer a los consumidores un producto de calidad que permitiera un rato de indulgencia. Pero en el 2020 fue fundamental que no despedimos una sola persona.



¿En qué consiste la alianza con otras compañías en el Cesar?



Alquería, Nestlé y Yara Colombia anunciamos nuestra participación en la Alianza por un desarrollo sostenible del sector lechero del Cesar.



El objetivo es contribuir al fortalecimiento de la ganadería sostenible en el país, en coordinación con la Iniciativa de Comercio Sostenible (IDH) en el marco de la Alianza AgroColombia Productiva y Sostenible.



La iniciativa tiene como objetivo impactar de manera positiva a más de 100 pequeños productores de leche en el departamento en su primera fase, promoviendo mejores prácticas de pastoreo y otorgándoles herramientas y asistencia técnica para impulsar su competitividad.



¿Cuáles son los objetivos concretos?



Hoy allí se producen de 2 a 3 litros por vaca en un día. La meta es que en el año 5 del programa se llegue a 6 litros por vaca día. Para el año 10 la proyección es de 10 litros. En general, el objetivo es que se integre la cadena de producción y que aumente la productividad.



¿Y cómo está el país en productividad?



Colombia tiene solo 800 litros por hectárea frente a otros países de la región que manejan 1.200 en adelante.



¿Cómo ve el 2021 ?



Tenemos unos cálculos modestos y somos pausados en las previsiones porque hay que esperar la evolución de la pandemia. Seguiremos lanzando productos este año y trabajaremos para fortalecernos en la distribución, compra de leche a los campesinos, generar empleo y llegar a más hogares. Siendo moderados por la coyuntura, para el 2021 esperamos un aumento de 2% en volumen y de 4% en valor. Creemos que la economía suba 4,8 % para poder seguir avanzando en nuestros objetivos.



¿Qué otros planes tienen?



Además, nos ilusiona mucho para el segundo semestre entrar a ser una empresa del Sistema B, luego de tres años de trabajo. Esto es muy importante porque los consumidores están atentos a las marcas que se preocupan por garantizar la sostenibilidad en sus procesos y en los productos.



Definitivamente, a la gente le importa saber cómo es la compañía que está detrás de los productos que compra. Cómo actúa frente a sus empleados, a sus proveedores y si cumple la ley en donde opera.



De hecho, en el estudio de reputación que salió el año pasado de Merco, Alquería ocupó en Colombia el puesto número 12. Adicionalmente, es la marca número uno elegida por los colombianos. Así lo ratifica Kantar Worldpanel, líder mundial en conocimiento y comprensión de los consumidores, en el estudio Brand Footprint 2020 que revela el ranking de las marcas de consumo preferidas en el país.



¿Qué implica ser empresa B?



Alquería ha trabajado para que en los próximos meses haga parte de este sistema del cual hacen parte las organizaciones que buscan soluciones a problemas económicos, ambientales y sociales.



En nuestro caso, por ejemplo, los esfuerzos se dirigen a ser una compañía de carbono neutro a lo largo de la cadena productiva.



Y en el tema social nuestro foco es la educación desde la Fundación Cavelier Alquería. La meta es pasar de 25 a 82 colegios y de 40 mil a 92 mil niños, en el mediano plazo. El acompañamiento al Banco de Alimentos, también es clave.



¿Ha aumentado el uso de lactosueros ?



Es un problema que afecta a la industria pero también se hace daño a las familias y a los niños con temas sagrados de nutrición. Estos productos tienen porcentaje de entre 20% y 30% que no son leche. El lactosuero es un subproducto de la fabricación de quesos.



Esto genera para la industria niveles de competencia desleal por la bajada de precios brutal de estos productos, cuando el consumidor no se está tomando leche. Aquí hay temas de nutrición que son sagrados como la leche.