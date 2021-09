Alquería se potencia con la compra de la marca Quesos Del Vecchio

Archivo particular

La compañía Alquería anunció la vinculación a su portafolio de la tradicional marca Quesos Del Vecchio. Este negocio se logró luego de la aprobación de la transacción por parte de la Superintendencia de Sociedades, en el marco del proceso de Ley 116 en el que estaba la empresa casi centenaria. Rafael Álvarez, gerente general de Alquería, explicó las implicaciones de esta decisión.



¿Cuál es la decisión respecto a Quesos Del Vecchio?



Lo que estamos anunciando es el ingreso de Quesos Del Vecchio al portafolio de Alquería. Con esto, básicamente, mantenemos la tradición de una marca que ha estado presente en los hogares colombianos por casi 100 años con productos de altísima calidad y sabor.



¿Qué motiva este negocio?



Son varios los motivos. Uno, es que encontramos una marca que tiene casi un siglo de tradición y comparte nuestros valores, enfocada en la calidad de la nutrición y en generar procesos innovadores. Se dieron las condiciones para hacer este incorporación.



También vemos una oportunidad de aportar a la reactivación económica rescatando y salvando decenas de empleos, toda una cadena de valor que estaba en el sector lácteo. Desafortunadamente, por los estragos de la pandemia Queso Del Vecchio había entrado en la Ley 1116 y veíamos la oportunidad de entrar y trabajar para salvar esta compañía y sus empleos directos e indirectos, para darle continuidad a esta tradición. Este es un momento en el que el país necesita que se den inversiones.



¿Aparte de esas razones, hay un interés estratégico, de negocio?



Sí. Estamos en una categoría de lácteos y es un producto bastante complementario, consolida un portafolio poderoso, donde ya tenemos nuestra marca bandera que es el nombre de la compañía, Alquería. Pero no olvidemos que también tenemos la marca Freskaleche, que es la preferida por los santandereanos y líder allá. Y ahora con Quesos Del Vecchio se empieza a consolidar un portafolio más grande de marcas muy queridas y sólidas.



¿Y cómo es la operación?



El ingreso de la marca a la familia Alquería se da ahora que ya tenemos la aprobación de la Superintendencia de Sociedades.



Ellos estaban en esta Ley de Insolvencia y estamos haciendo una transacción en la cual Alquería adquiere el establecimiento comercial Quesos Del Vecchio, incluyendo su marca comercial y la experiencia de la fabricación de los productos, incorporando una icónica marca, además de algunos activos intangibles como son como bodegas, maquinaria y equipos, entre otros. Además, como parte de este proceso y de este acuerdo, Alquería también se estará haciendo cargo de los pasivos de la compañía que tenía al momento de entrar al proceso y de otros que se generaron posteriormente.



¿Cuál es la fortaleza en productos?



Lo que caracteriza a la marca son los quesos frescos y filados, que tienen un proceso artesanal. De hecho, el queso Pera es una creación , fruto de la tradición de que trajo don Angelo Del Vecchio hace más de 100 años a su llegada al país, proveniente de Italia, y que se ha venido conservando de generación en generación.



Por esto es tan importante para nosotros conservar y preservar y, sobre todo, engrandecer ese legado. Con esta transacción entran al portafolio más de 35 tipos de quesos.



¿Qué potencial de crecimiento tiene? ¿Qué participación tiene en el mercado?



Para hablar de Queso Del Vecchio es necesario ir más allá de la coyuntura y hablar en un contexto amplio. Siempre ha sido un jugador muy relevante en el mercado.



La idea es poder ir creciendo y consolidando ese posicionamiento, tanto en el centro como en otras regiones del país donde también se conoce.



No queremos anticipar en este momento cifras de crecimiento, ahora el foco está en concentrarnos en cerrar esa transacción y poder empezar a trabajar para seguir construyendo esa historia.



¿Alquería tiene previstas nuevas adquisiciones?



No. Por ahora estamos centrados en esta. Estamos emocionados con esta transacción.



