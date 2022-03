Con Flapper alquilar un avión puede costar desde $10 millones

Después de un año de operación en el país, la empresa brasileña de aviación privada Flapper reportó un crecimiento de más del 500% y un récord en su facturación que se ubicó por encima del 50%.



(Lea: ‘Más de 1 millón de colombianos volaron por primera vez en Viva’).

De acuerdo con Claudia Tello, country manager de Flapper en Colombia, la pandemia, no solo le dio un impulso al negocio de los vuelos chárter en el país, sino en toda la región.



“Empezamos operaciones en 2020 en Colombia, en plena pandemia, pero hasta el año pasado logramos hacer el lanzamiento oficial. Cerramos el 2021 con un impulso importante para nuestro negocio que funciona como un marketplace, en donde ponemos en contacto a nuestros clientes y a dueños de aeronaves de aviación privada. Nosotros no somos los dueños de los aviones, pero sí tenemos aliados que cuentan con la documentación para operar y ser rentado”, comentó Tello.



Si bien este mercado es de nicho, Tello afirmó que son cada vez más las empresas que están requiriendo este tipo de servicios, ya sea para transportar a grupos de trabajadores, ejecutivos o socios extranjeros que necesitan movilizarse dentro de Colombia o hacia países de la región.



“Al país la están mirando desde afuera, hay mucho extranjero que quiere venir a realizar negocios y por eso la demanda de vuelos privados ha crecido. Igualmente, sectores como el petrolero y el minero energético son los que demandan más vuelos privados. No obstante, empresas de otros sectores han empezado a movilizar a sus empleados en vuelos chárter debido a la comodidad y a la seguridad que esto representa”, señaló Claudia Tello.



Ahora bien, entre las rutas que más demandan los clientes en la plataforma se destacan: Bogotá-Medellín; Bogotá-Santa Marta; Bogotá-Cartagena. Sin embargo, destinos en donde la aviación comercial no llega, o no tiene rutas frecuentes como Caño Cristales, Pasto o San Gil también son demandados.



“Las personas buscan en aviación privada dos cosas fundamentales. Por un lado la agilidad, ya que muchos de estos vuelos se programan por una urgencia en particular o por un viaje de trabajo, y por la comodidad, que permite llevar a un grupo de pasajeros a sus destinos sin contratiempos”, planteó la country manager de Flapper.



(Además: Creció demanda de vuelos internacionales tras reducción de medidas).

Claudia Tello, country manager de Flapper en Colombia, dice que esperan suplir destinos que no cubre la aviación comercial. Cortesía

Presupuesto para alquilar una aeronave



Frente a los precios, al momento de rentar una aeronave, la ejecutiva explicó que se deben contemplar varias variables como por ejemplo: el tipo de avión, el trayecto que desea realizar, y el tipo de experiencia que busca tener.



“Cada viaje es una cotización por aparte. En un avión sencillo para cumplir con el trayecto Bogotá- Medellín su alquiler puede estar desde los $10 millones o $12 millones. Si, por el contrario, lo que se requiere es un jet privado para esa misma ruta, el alquiler puede costar entre los US$8.000 US$9.000. Cuando llega un cliente lo asesoramos para conocer si están buscando movilizarse a un destino o vivir una experiencia asociada a la aviación privada”, agregó Tello.



(Siga leyendo: Aterriza una nueva aerolínea en el país: Ultra Air inicia operaciones).



Planes para este año



En cuanto a los planes que tiene la compañía en el terreno local, la ejecutiva comentó que esperan seguir creciendo y cerrar el año con un alza a doble dígito en Colombia.

“Queremos cerrar el año creciendo en el mercado en un 50%, siendo los protagonistas. La meta es crecer el doble en ingresos. A nivel compañía buscamos seguir llegando a otros destinos, y para ello estamos esperando el cierre de una ronda de inversión que nos permitirá poder llegar con nuestra propuesta a otros países”, relató Claudia Tello.

JOHANA LORDUY