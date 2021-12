Alquiler de autos, una tendencia que crece en fin de año

Archivo particular

En este año el sector de turismo ha mostrado una de sus mejores caras gracias a que la mayoría de familias buscan nuevamente salir y viajar al exterior. Algo que se debe en parte a que las aerolíneas ya están funcionando en un 100% y a que los hoteles como centros turísticos han abierto sus puertas para recibir a turistas y a quienes realizan viajes por placer o negocios.

Lo cierto, es que para temporada de fin de año la mayoría de colombianos también preparan sus maletas para recorrer países como España, México, Estados Unidos, Dinamarca o Alemania. Tanto así, que de acuerdo con Migración Colombia, entre enero y septiembre de 2021 aumentó en un 59% el número de nacionales que salieron al exterior en comparación con el mismo periodo del 2019.

Así mismo, los turistas podrán tener en cuenta las recomendaciones que hicieron los editores de National Geographic Traveler, sobre los mejores 25 destinos para viajar entre 2021 y 2022, en donde relucen lugares paradisíacos como Nueva Caledonia, territorio francés ubicado en el Pacífico Sur a 1500 km al este de Australia en el que se puede ver ballenas jorobadas, tortugas verdes y dugongos; Nuevo México, Estados Unidos en el que se puede llegar a ver monumentos históricos de los nativos americanos o, Friburgo de Brisgovia en Alemania conocida por ser una ciudad universitaria con las mejores prácticas ecológicas, entre otros.

En medio de la expectativa de muchos para reencontrarse con sus familiares y amigos o conocer nuevos destinos, alquilar un auto es la mejor opción para los viajeros que buscan mantener la libertad, ahorrar costos en tiquetes de avión, tren. Así es más flexible recorrer las carreteras de cualquier país y detenerse en los destinos, el tiempo que se desee a diferencia de los tours que deben cumplir con horarios. Además, en materia de bioseguridad es mucho más seguro, ya que al final, es un espacio que se comparte con quienes se conocen, y tiene otras ventajas como la comodidad.

Un aspecto importante es prever con tiempo según el destino a visitar qué tipo de auto y en dónde se va a alquilar, se recomienda hacer este proceso desde Colombia y no esperar a llegar al exterior, ya que se corren diferentes riesgos como que no haya disponibilidad en las fechas para los lugares donde se viaja, o el auto no sea el indicado para la carretera y tenga un mayor valor por la inmediatez de la reserva.

Según Martha Rey, cofundadora de www.alkilautos.com, desde Colombia cada día se vuelve más práctico alquilar un auto a bajo costo y sin tanto “papeleo”. Por ejemplo, en esta Plataforma previamente se analiza las necesidades del viaje y muestra las diferentes opciones recomendadas para que los usuarios puedan decidir lo que más les conviene.

“Rentar un auto le permite a los usuarios tener flexibilidad, acceder a un vehículo de forma rápida, a un precio asequible, y gracias a ello, los colombianos cada vez están haciendo mayor uso de esta forma de transporte y reservan con anticipación desde Colombia. Ya que resulta más seguro y es una manera práctica de ir con el viaje organizado y evitar cualquier contratiempo en el exterior”.

Lo único que hay que tener en cuenta para recorrer y llegar a estos destinos, es que el costo de los carros varía dependiendo de la fecha, la ciudad de destino, la compañía prestadora del servicio de alquiler que se elija y la anticipación con la que se haga la reserva.

Sin embargo, algo positivo de estos espacios digitales, es que los usuarios pueden hacer su reserva con tiempo, de manera rápida y con diferentes alternativas de pago, sabiendo que su itinerario de viaje no se verá frustrado por algún proceso gracias a que pueden recoger y entregar los vehículos en cualquier ciudad del mundo.

Así mismo, la cofundadora de www.alkilautos.com, dio a conocer seis recomendaciones que puede llegar a tener en cuenta cualquier viajero que ya se encuentra preparando sus maletas para salir en los próximos días:

1. Defina los destinos que va a recorrer, con el fin de reservar carros que se adapten a ese tipo de viaje. Por ejemplo, si su recorrido es por algún desierto o montaña, la recomendación es buscar una camioneta. Si por el contrario, es un viaje tranquilo en la ciudad, un vehículo familiar o económico le puede funcionar.

2. Es clave conocer el número de acompañantes para el viaje, ya que con este dato podrá establecer cuál es la gama que mejor conviene a la hora de alquilar un carro.

3. Tenga en cuenta la forma de pago que le ofrecen las rentadoras para que sepa cuál será el medio de pago que mejor le funciona.

4. Realice su reserva por internet, ya que además de ser fácil y rápido, puede ver toda la oferta completa de carros de alquiler y asegurar que cuando llegue al destino ya tenga carro para movilizarse.

5. No deje para el final la reserva del carro, sobre todo si es temporada alta, de vacaciones y descanso. Tenga en cuenta que le puede salir más costoso hacer el alquiler directamente en una oficina o no encontrar carro de alquiler disponible.

6. Recuerde que si alquila un auto por un mes la tarifa por día le saldrá más económica que si lo alquila por menos días.