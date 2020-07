Alsea planea aperturas en plena pandemia

El Grupo Alsea, que maneja en Colombia 170 restaurantes de las marcas Domino’s, Starbucks, Archies y P. F. Chang’s, anuncia que en medio de la crisis sanitaria tiene planes de aperturas para este año y comienzos del 2021.



Sin embargo, Francisco Tosso, country manager de la compañía, explica a Portafolio que tendrán que hacer esfuerzos por 12 meses, o incluso 18, para que el negocio se estabilice.



¿Cómo van en la coyuntura?



En términos generales la crisis nos pegó a todos, de una forma y otra. Quizá lo que nos resultó más favorable frente al resto de la industria era que teníamos un modelo de delivery implementado y muy maduro. Y en ese sentido, Domino’s Pizza ha sido un pilar fundamental en todo este proceso.



¿Cuál es la proporción de domicilios?



Entre todas las marcas un promedio del 50% de las ventas eran por este medio antes de la pandemia. Hoy ese dato está en 90%. Domino’s era más del 70% de delivery y hoy está en 98%, con una cobertura nacional. La semana pasada inauguramos la tienda 106.



¿Ha sido suficiente para el negocio?



Nos permite mantenernos, aunque no va a representar lo mismo que tener los locales abiertos. Probablemente, en nuestro caso está permitiendo este año no perder dinero. Me parece que eso para cualquier empresa de restauración va a ser muy importante.

Esta semana salió por redes que P.F. Chang’s salía del país porque tuvimos que desinstalar los dos caballos de El Retiro. La verdad es que la Alcaldía nos venía pidiendo eso hace como un año, hicimos esfuerzos legales para dejarlos, pero fue demasiada la presión y los retiramos. La novedad es que vamos a colocar próximamente dos tiendas ocultas para tener una cobertura mayor. Estamos sorprendidos por la respuesta que han tenido las cuatro marcas en Colombia, han superado las expectativas desde que apareció el coronavirus.



¿Cuál es al razón de ese resultado?



Siempre hemos trabajado bajo prácticas de inocuidad y ahora hablamos de bioseguridad. En el escenario de la covid-19, el mercado ha preferido marcas seguras como las nuestras.



¿Qué ha pasado con Starbucks?



Probablemente es la que más nos ha sorprendido, teniendo en cuenta que en este caso los domicilios eran apenas el 2% antes de la pandemia. La verdad es que las dos primeras semanas fueron muy malas y ya, en las últimas, estamos en el orden del 50%. Nos llaman desde la corporación y nos preguntan qué estamos haciendo y creemos que como la oferta es indulgente, en este período de encierro la gente quiere tomarse un café distinto y las ventas han sido por encima de lo esperado.



Así que con Starbucks estamos en un proceso de mirar la apertura de tiendas a fines de este año o a comienzos del próximo.



Muchos están deteniendo inversiones...



Justamente, ayer hablaba con el director de Latinoamérica, Armando Torrado, que es uno de los accionistas de Alsea y hay una confirmación de que el Grupo quiere seguir apostando por el mercado y el empleo colombiano. Vemos que es un país que tiene mucho futuro, que la gente quiere trabajar y está en un progreso interesante cuando se compara con Latinoamérica.



¿Qué espera de la reapertura?



Soy bastante negativo con respecto a la reapertura. Primero, vemos un Gobierno bastante serio que ha tomado medidas estructuradas cuando se compara con Latinoamérica y Europa. Vemos que los contagios y las muertes aumentan y, sin duda, se están haciendo algunas pruebas, pero creemos que la liberación de restaurantes será muy poquito a poquito, van a dejar un porcentaje, y ver los salones al ciento por ciento va a ser algo muy difícil este año.



Hablan del 30% de capacidad...



Lo que pasa es que Alsea, trabajando al 30% de sus marcas, no tiene tanto problema, puede llegar a un punto donde puede asegurar no tener pérdidas, e incluso podríamos empezar a ganar un poco de dinero. Pero hay una serie de restaurantes, sobre todo los más caros, que con ese aforo es casi imposible que lo logren.



¿Cuántos locales tiene operando?



Tenemos el 98% de los locales en el modelo de delivery y en el de ‘el cliente compra y lleva’, que la autoridad lo permite. Tenemos excepciones como las de los locales de Archies y el Starbucks que tenemos en el aeropuerto.



¿Qué harán ante la caída del consumo?



Se están juntando dos curvas: viene una crisis social y económica en Colombia. Ya veremos los números de junio con respecto al desempleo y eso evidentemente va a generar una baja en la demanda. Desafortunadamente para el mercado la cantidad de tiendas en quiebra es alta. Entonces, ese consumo que ellos satisfacían nos está llegando a nosotros. Entre la demanda real que va a caer y la no satisfecha, vamos a tener números iguales en junio y eso puede mantenerse hasta septiembre.



¿El secreto está en resistir?



Sin duda, para nosotros ha sido un desafío permanente. Nuestra perspectiva es que esto empezará a normalizarse en julio u octubre del próximo año. Observo que hay gente cantando victoria y esto desde nuestra perspectiva recién empieza, tenemos apenas los primeros 4 meses. Pero viene un año completo y hasta 18 meses en la situación, por lo que vamos a tener que resistir para volver a una real normalidad.



¿Cómo han manejado los arriendos?



Es sumamente sensible para toda la industria. Nos hemos encontrado de todo: propietarios que han entendido la situación, otros mantienen sus condiciones. Seguramente, vamos a trasladar locales. Cuando no tengamos un acuerdo correcto cambiaremos de lugar. Nuestro objetivo no es cerrar tiendas sino, por el contrario, cumplir el plan de apertura, que si no lo terminamos este año lo estaremos completando en los próximos cuatro meses del 2021. Lo que no podemos es permanecer con locales que operen al 30 o 40% con rentas del 100%. Sobre todo cuando el mercado va a tener una disponibilidad enorme de espacios.



¿Y el tema laboral?



No hemos despedido a nadie, pusimos fin a contratos de prueba de dos meses. Y se ha reducido por la rotación normal del negocio, pero al tiempo vienen las aperturas. Somos 2.870 personas. Se han portado muy bien y sin ellos la compañía no existe. Hemos utilizado los beneficios para mantener el empleo y perder menos de lo que teníamos presupuestado.



