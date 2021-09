Altas expectativas de ventas por festejo de Amor y Amistad

En un escenario de menores contagios y muertes por Covid-19 (ayer, 1.570 nuevos casos y 40 fallecidos), consumidores y comerciantes tienen altas expectativas sobre lo que será la celebración de Amor y Amistad el próximo sábado.



Centros comerciales, restaurantes, hoteles, cadenas de ropa, plataformas de comercio electrónico, ejes de la actividad comercial, tienen planes especiales para atraer clientes, sin de perder de vista los protocolos de bioseguridad.



En esa línea, se ha programado la jornada de Bogotá Despierta para estimular ventas y evitar aglomeraciones.



Y todo indica que, por su lado, los consumidores están dispuestos a gastar. Según una encuesta de Fenalco, un 82% de los colombianos aumentará el dinero para esta fecha. Un 37% gastará entre $50.000 y $100.000, en tanto que un 35% invertirá hasta $50.000, y otro 28% tiene previstos más de $100.000.



“De acuerdo con los resultados de la encuesta, el aumento en el valor de las compras sugiere que este año ha habido un mejoramiento de los ingresos de los consumidores”, dijo Fenalco.



Por su parte, la plataforma Tiendeo explicó que los regalos tradicionales no pasan de moda. Aumentará la demanda de chocolates (230%), caramelos (125%) y fragancias (62%). Las regiones de Cundinamarca y Boyacá lideran intenciones de compra de dulces, principalmente chocolates. Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia dirigen los motores de búsqueda en la categoría de vinos.



RESTAURANTES, LISTOS



Las cenas románticas es un plan propio para Amor y Amistad. Si bien muchos esperan estrategias para incrementar las ventas este fin de semana, lo cierto es que estos comercios han preferido seguir acogiéndose a los estrictos protocolos de bioseguridad, a mantener las reservas y a cumplir con los aforos permitidos, afirmó Guillermo Gómez París, de Acodrés. “Los empresarios tienen muchas expectativas para esta fecha, pero por el tema de los aforos no vamos a tener un crecimiento tan marcado. Debo destacar que el sector se acerca a un 75% de las ventas que reportábamos antes de la pandemia. Sin duda vemos una recuperación”, agregó.



Por su parte, el chef del restaurante El Chato de Bogotá, Álvaro Clavijo, destacó que para el control del aforo tienen previsto trabajar con horarios pausados y definidos a través de reservas de 11 a.m. a 10 p.m. Además de incluir un menú diferente para los comensales.



“La reactivación va mucho mejor y esperamos a que siga con buen ritmo. Para el sector este tipo de fechas son importantes, ya que se reportan incrementos en las ventas en un 50% y 60% frente a un día normal”, señaló Clavijo.



Los centros comerciales, también tienen actividades especiales. Paseo Villa del Río, en el sur de la capital, le dio importancia a su oferta gastronómica.



FLORES Y CHOCOLATES



En el caso de las flores, Asocolflores explicó que no tiene proyecciones de venta por consumo local y que durante septiembre las exportaciones son normales, pues la fecha es local.



Aun así las ventas, según el gremio están creciendo entre un 10% o 15% por encima del 2019. Además de los 5.500 millones de tallos que produce el país al año, se pueden vender unos 700 millones en San Valentín; lo que representa como el 15% de las ventas anuales del sector.



“No es fácil para nosotros tener un estimado de ventas, pero si estamos haciendo una promoción de cacao y chocolate para estas fechas para apoyar el sustento de 52.000 familias. Estamos con campañas del día internacional del chocolate con los beneficios en la salud del consumo y también con Avianca regalaremos flores y chocolates para apoyar la reactivación y más en Amor y Amistad”, expuso Eduard Baquero, presidente de la Federación de Cacaoteros.



Fedecacao apunta a que este Amor y Amistad sea completamente diferente al que vivió el país en 2020. “La situación es distinta, estamos en varias direcciones en la reactivación del campo que nos sacó adelante en la pandemia, también favorecer la producción e impulsar el entusiasmo de las fábricas que están recibiendo solicitud de sus productos. De otro lado está la tienda de la Federación donde está todo nuestro portafolio disponible”, dijo.



Este año, en producción se busca superar la cifra histórica de 63.416 toneladas que logró el cacao el año pasado y llegar a 67.000 toneladas.



En 2020 se exportaron 11.115 toneladas de cacao en grano. “Esperamos volver a eso, pero los bloqueos y paros han afectado, creemos que como mínimo se llegue a exportar lo mismo, de acuerdo con cifras del ministerio ya hemos vendido en 2021 cerca de 67 millones de dólares de cacao en grano y de productos semielaborados y elaborados. El año pasado cerramos con 109 millones de dólares y este año alcanzar unos 120 millones de dólares”, apuntó el directivo.



EL AMIGO SECRETO SE QUEDA ATRÁS



Además de regalar chocolate, invitar a comer es la segunda opción y aumenta frente a la misma fecha del año anterior, al pasar de 9% a 17%, lo que Fenalco interpreta como un afán de los colombianos por regresar a la normalidad.



En las alternativas de regalos también están ropa y calzado (15%), comida a domicilio (8%) y flores (8%).



¿QUIÉNES RECIBIRÁN REGALOS?



Un 43% dijo que la pareja. Luego seguirán familiares distintos a los padres (20%), los padres (13%), y los amigos (11%). Igualmente, se destaca que la costumbre de regalar al amigo secreto ha bajado (13%). Otro sondeo de Fenalco en Bogotá y Cundinamarca dice que empresarios de restaurantes, centros de estética y spa, floristerías, víveres y vestuario esperan incrementar sus ventas 60%, frente a otros fines de semana.



