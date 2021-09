Alto precio impulsará producción de carbón

La caída a nivel mundial en la oferta de gas natural con el invierno a la vuelta de la esquina, y un precio alto en el mercado internacional, le permitirán al carbón colombiano tener su cuarto de hora para recibir ganancias por las ventas del mineral al exterior.



Así lo explicó el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en una entrevista a la agencia Bloomberg, en la que afirmó que la producción de carbón colombiano se está recuperando, y la proyección es que la extracción aumente entre un 40% y un 50% en 2021.



“La escasez en la oferta de gas natural se presenta luego de la pandemia, ya que la reactivación de los campos petroleros no ha tenido la celeridad esperada, esto a pesar de la redinamización económica, lo que derivó en una contracción energética a nivel mundial, por esta razón, varios lugares del mundo, especialmente Europa, están buscando el carbón para remplazar al combustible fósil”, explicó Nicolás Arboleda, asociado de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie.



En los mercados de Europa la cotización del carbón térmico se han duplicado desde junio, y al cierre de ayer en el ICE Rotterdam, registraba de un precio de US$198 por tonelada.



Con este panorama, el carbón colombiano tendrá un papel relevante en los próximos meses, lo que le permitirá al país tener una pequeña bonanza en sus ingresos, y que de paso le ayudarán a cuadrar caja.



“No hay duda que nos gustaría aprovechar los precios internacionales del carbón que vemos en este momento”, recalcó Mesa a la agencia Bloomberg.



Por su parte, el analista Arboleda recalcó que si bien este cuarto de hora para el carbón nacional en los mercados el mundo permitirán ingresos a la nación, el Ejecutivo debe estimar cuanto tiempo puede durar esta situación, más cuando en cuestión de meses, el gas natural recuperará el espacio perdido



Cálculos del Gobierno Nacional estiman que la producción de carbón en el país para el 2021 supere los 60 millones de toneladas, cifra que no llegaría a los niveles previos a la pandemia si se tiene en cuenta que en el 2020 se extrajeron 48,4 millones de toneladas y en el 2019 fueron 85 millones de toneladas.