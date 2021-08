‘Alza de insumos no frena la construcción’

Aunque el sector de la construcción viene mostrando dinamismo, una de las preocupaciones generalizadas es el alza de los costos de los insumos. No obstante, Ricardo Rodríguez, CEO de Melexa, una compañía que produce suministros para varios sectores industriales y de construcción, dice que las empresas están avanzando en sus proyectos, por lo que la coyuntura de los precios no afectará la reactivación.



¿Qué tipo de insumos facilitan?



Nosotros somos un distribuidor de materiales eléctricos, estos son elementos fundamentales para muchísimas actividades económicas. Nuestros clientes desempeñan en sectores como la construcción y la industria.



Cuando hablamos de construcción es tanto el sector comercial como el residencial; y en lo referente a la industria, nos referimos a verticales de gas, minería, alimentos y bebidas.



También tenemos portafolios hacia el mundo de comunicaciones. Los equipos son cada vez más inteligentes y demandan más interacción, de manera que nuestra oferta es una oferta mixta en la cual tenemos componentes eléctricos y electrónicos.



En términos generales estamos hablando de cables de energía, de productos de distribución eléctrica, de iluminación, productos de automatización industrial, estructuras como tubería, entre otros.



Actualmente con nuestro portafolio tenemos más del 10% del mercado en Colombia.



¿Qué cobertura tienen en el país?



Melexa tiene nueve sucursales en Colombia que están en las principales ciudades: Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Medellín, Pereira, Ibagué, Neiva, y con esas cubrimos las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional.



Tenemos una fuerza de ventas externa y una fuerza de ventas internas, entonces desde esa perspectiva cubrimos esencialmente todas las regiones y lo hacemos con diferentes equipos de venta dependiendo el mercado en que se desempeña el cliente.



¿También exportan?



Nosotros somos parte del grupo Sonepar, el distribuidor eléctrico más grande del mundo. Es una compañía francesa que el año pasado vendió $23.000 millones de euros, a través de las más de 100 marcas que tiene, y Melexa es una de ellas.



La marca tiene 45.000 empleados y 2.800 sucursales a nivel global, y presencia en 40 países. Entonces más que exportar, nosotros tenemos presencia directa en múltiples países del mundo y eso significa que el nivel de conocimiento que hay sobre cómo funciona el negocio es bastante amplio.



¿Cómo les ha ido con la reactivación?



Ahí es necesario hablar de dos partes. El año pasado fue un año inesperado, la verdad es que nadie estaba preparado para una pandemia y hubo un fortísimo impacto de los clientes en ese sector.



No solamente la construcción, sino en general en todas las actividades económicas, los clientes tuvieron muchos proyectos que se aplazaron, dilataron o no se realizaron.



En ese tiempo, incluso, los clientes en el mundo de la construcción se dedicaron más a la remodelación que a cualquier otra cosa.



Este año el panorama arrancó de una manera totalmente diferente, con grandes expectativas y verdaderamente con muchos proyectos aplazados que finalmente empezaron a desarrollarse.



El paro evidentemente ha golpeado muy fuerte los resultados del primer semestre, que venía con gran impulso. Sin embargo, vemos con optimismo el resto del año en la medida en que las condiciones lo vayan permitiendo. Hay una dinámica muy diferente y la economía está rebotando no solamente en Colombia sino a nivel mundial.



En algunos sectores se ha visto un alza de insumos, ¿qué piensan de eso?



Hay dos causas principales que tienen que ver con el alza de precios. Una interna, que fue la de los problemas que hubo de transporte, comunicación y escasez de productos por el paro, lo que evidentemente impactó los precios.



Pero también otra internacional, que tiene que ver con el rebote de la economía en todas partes, alrededor de muchos productos. Se han visto serias dificultades de suministros a nivel global, los precios del acero, por ejemplo, han subido mucho y aunque nosotros no estamos en ese negocio tenemos conocimiento.



También vemos la escasez de insumos electrónicos que son fundamentales para muchos componentes de los que nosotros vendemos y esos siguen bastante afectados, así como el transporte global. Entonces la suma de cosas ha impactado el alza de muchos productos.



Pero yo creo que de todos modos la economía necesita que los proyectos que se aplazaron se realicen, entonces eso está afectando seriamente el desarrollo de los proyectos y las compañías están invirtiendo y adelantando planes a pesar de estos inconvenientes.



¿Qué expectativas de crecimiento tienen para este año?



Nuestro resultado del año pasado fue bastante aceptable porque crecimos 4% a pesar de que el sector en el que estamos decreció y eso es bastante positivo. Cerramos en 2020 con una facturación de $328.000 millones y nuestra meta para este año es de $370.000 millones, que es un 13% de incremento.



Vemos con optimismo alcanzar esa meta aunque evidentemente por el paro, particularmente en el mes de mayo fue muy malo. No obstante, aun así tenemos la esperanza de lograr en el segundo semestre los resultados.