‘Alza de tasas del Emisor ya llegó al mercado de carros’: GM Financial

Hoy en Colombia 6 de cada 10 carros que vende Chevrolet con crédito son financiados por GM Financial, compañía del grupo GM que apalanca las operaciones de ese gigante de los vehículos en el mundo.

Su presidente, Santiago Borda, habló con Portafolio sobre la llegada de los vehículos eléctricos a Colombia este semestre y de cómo se prepararon para financiar a sus clientes.



¿A quiénes le prestan?



Financiamos todo el inventario de los concesionarios que compran sus vehículos a Chevrolet, hoy tenemos 25 concesionarios que son distribuidores. Ello representa el 20% de la cartera. Ese inventario rota muy rápido, por lo que hay escasez de producto. Pero es una bolsa de alrededor de $300.000 millones. Y en momentos sube a $400.000 millones.



La gran parte, es el negocio de financiamiento al consumidor final que representa entre el 70% u 80% de la cartera. Los usados representan el 15%, y 5% comerciales.



¿Cómo es su cartera?



Ha estado estable los dos últimos años debido a la falta de inventario. Mantenemos nuestra participación de mercado. Hace un año no había vehículos y eso nos dejaba quietos.



La cartera vencida está entre 5,3% y 5,4%, que está bien cuando se compara con un pico del 10% que se presentó en la mitad de la pandemia. Pero eso ya se superó con los alivios del Gobierno y los de la marca.



Hoy tenemos indicadores de solvencia entorno al 36% y eso nos permite tener una capacidad de crecimiento importante. Claro hay que advertir que nuestro costo se subió con el alza de tasas de interés del Banco de la República.



¿Financiarán eléctricos?



Si, este semestre llegan los eléctricos de Chevrolet, tenemos ya financiación lista para el país.



Ofreceremos una opción de financiamiento, para todo el ecosistema que traen estos vehículos. Lo otro que ofreceremos es alternativas y mecanismos para cerrar la brecha de precios. Sabemos que de entrada los eléctricos pueden ser un poco más costosos.

(Hoy en EE. UU. ya no pasa), pero en el arranque en el país, nosotros creemos que con temas de plazo podemos cerrar la brecha para colocar los eléctricos. Este año es Bolt EV y para el próximo estarían la Equinox, y Blazer eléctrica.



¿Qué hay distinto en los créditos de carros hoy?



Las innovaciones se dan en plazos y atractivos de financiación. Pero uno de los grandes cambios es que el vehículo ya no es solo la máquina. Hay un conjunto de valores entorno a él. Nosotros lo que estamos haciendo es empaquetando los servicios.



Hoy al cliente le llega una sola factura por el crédito de su vehículo, pero allí puede ir, si es un carro eléctrico por ejemplo, la financiación del cargador del carro, la conexión satelital (OnStar), lo que hace GMFinancial, es financiar todo el ecosistema alrededor del vehículo más los seguros, en una sola factura.



¿Cuánto espera crecer?



La Corporación inició una inversión de US$50 millones, para la producción del Joy, y de esa primera camada 35 mil unidades serán para exportación.



Nuestro objetivo es tener 50% de participación sobre todas ventas de Chevrolet en Colombia, hoy estamos en 60%. Y con Joy mi objetivo es financiar 7 de cada 10.

En total esperamos crecer 10%. Quisiéramos llegar a más pero aún tenemos desafíos de disponibilidad de vehículos y obviamente tenemos la presión del aumento de tasas. Claro esto sumado al crecimiento del año pasado del 30%.



Son inclusivos



