Amazon cierra todas sus librerías y tiendas físicas

Amazon.com Inc. está cerrando todas sus librerías físicas, ubicaciones "Amazon 4-Star" y quioscos emergentes de centros comerciales, el minorista en línea más grande del mundo reduce su impulso físico al sector de comestibles.



"Hemos decidido cerrar nuestras tiendas Amazon 4-star, Books y Pop Up y centrarnos más en nuestras tiendas Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go y Amazon Style y nuestra tecnología Just Walk Out", dijo la compañía el miércoles en un comunicado enviado por correo electrónico.





"Seguimos comprometidos con la creación de tecnologías y experiencias minoristas físicas excelentes a largo plazo, y estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros empleados afectados para ayudarlos a encontrar nuevos roles dentro de Amazon", agregó.



Amazon tiene 24 librerías, 33 Amazon 4-Stars y nueve quioscos emergentes en centros comerciales. La compañía tenía planes de abrir otras 16 ubicaciones de 4 estrellas, pero Reuters informó los cierres anteriores.

Whole Foods Market es la presencia física más grande de la compañía, con unas 450 ubicaciones, y Amazon ha estado abriendo sus propias tiendas de comestibles separadas. La compañía también opera varias tiendas de conveniencia Amazon Go sin cajero.

BLOOMBERG