Amazon está despidiendo a empleados de su Prime Video y negocios de estudios

Amazon.com Inc. está despidiendo a cientos de empleados en Prime Video y negocios de estudios. Mike Hopkins, que dirige la división de estudios y vídeo en streaming, que incluye la unidad MGM que la compañía adquirió el año pasado, anunció los recortes en un correo electrónico a los empleados.



"A lo largo del año pasado, analizamos casi todos los aspectos de nuestro negocio con miras a mejorar nuestra capacidad de ofrecer películas, programas de televisión y deportes en vivo aún más innovadores en una experiencia de entretenimiento personalizada y fácil de usar para nuestros clientes globales", escribió Hopkins en el memorando, que fue revisado por Bloomberg.



"Como resultado, hemos identificado oportunidades para reducir o descontinuar las inversiones en ciertas áreas mientras aumentamos nuestra inversión y nos enfocamos en iniciativas de contenido y productos que generen el mayor impacto", agregó.



Amazon realizó despidos continuos a finales de 2022 y principios de 2023 que finalmente sumaron más de 27.000 empleados, mientras el director ejecutivo Andy Jassy buscaba reducir costos después de expandirse rápidamente durante la pandemia. También ha cancelado múltiples proyectos inventados durante la era de Jeff Bezos.



Desde entonces Amazon ha despedido a cientos de personas en la división responsable de su asistente Alexa activado por voz, así como en la unidad de música. Bloomberg también informó el martes que el servicio de transmisión en vivo Twitch se estaba preparando para anunciar recortes en aproximadamente el 35% de su personal, o alrededor de 500 trabajadores.



Esos despidos se producen en medio de preocupaciones sobre las pérdidas en Twitch y después de que varios altos ejecutivos abandonaron la empresa en el lapso de unos meses.



Amazon no es la única empresa que busca reducir costos en su negocio de transmisión de video. Walt Disney Co., Paramount Global y Warner Bros. Discovery Inc. están recortando sus gastos.



Netflix Inc. no ha aumentado su presupuesto de contenido en dos años. El número de programas con guión estrenados en EE. UU. alcanzó un máximo de 599 en 2022. Los expertos de la industria predicen que solo se realizarán 400 este año. Hopkins dijo que la compañía informaría a los trabajadores en las Américas que serán despedidos.



BLOOMBERG