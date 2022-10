¿Qué factores están impactando ganancias de gigantes de tecnología?

Las tecnológicas estadounidenses preocupan al mercado con crecimientos por debajo de lo esperado y previsiones poco entusiastas, señal de que los gigantes de la tecnología también sufren por la debilidad de la economía y la competencia de nuevos actores.



(El gigante Amazon registró pérdidas por 3.000 millones de dólares).

"Esta semana quedará en la historia de los resultados financieros como una de las peores para las 'Big Tech', incluso como un punto de inflexión", destacó el jueves el analista Dan Ives, de Wedbush Securities. Alphabet, la matriz de Google, registró en el tercer trimestre el crecimiento más bajo de su facturación desde 2013, exceptuando la época de pandemia.



Microsoft, impulsado por la informática en la nube, publicó el martes buenos resultados trimestrales, pero lanzó una advertencia sobre el crecimiento de su plataforma Azure para este sector.



En tanto, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus) fue un "desastre", según Ives. Sus títulos cayeron casi 25% este jueves sobre el cierre del miércoles, tras el cual publicó sus resultados trimestrales que dieron cuenta de ganancias divididas a la mitad (4.400 millones de dólares, -52%) con respecto a igual trimestre de 2021.



(¡Tenga cuidado! Ciberengaño para robar a quienes llegan del exterior).



El inmenso despliegue de recursos para construir un universo paralelo -el "metaverso"- que sea accesible vía realidad aumentada y virtual, genera cada vez más escepticismo entre los observadores de la firma, en momentos en que la inflación y los incrementos de tasas de interés para contenerla, erosionan cada vez más los márgenes de las empresas. "No hay ninguna información sobre el potencial en términos de ingresos que Meta podría obtener del metaverso. Nadie lo sabe", destaca Debra Aho Williamson, analista de Insider Intelligence.



"Google tiene más chances de repuntar rápidamente, porque su motor de búsqueda es un pilar de internet desde hace décadas, tanto para los consumidores como para las empresas. Su modelo económico no está roto", añade.



Ante las dificultades económicas en el mundo, muchos anunciantes recortaron sus presupuestos de marketing y eso afecta a las empresas que derivan el grueso de sus ingresos de la publicidad en internet.



Snapchat lo padece particularmente: a pesar de que el número de usuarios crece, la aplicación es considerada un canal de comunicación experimental.



Meta por su parte vendió 17% más espacios publicitarios en el tercer trimestre, pero el precio promedio cayó 18% con respecto a igual período del año pasado. "Sabíamos que los gastos publicitarios en el mundo se reducirían. Pero pienso que lo peor pasó", matizó Tejas Dessai, analista de Global X ETFs.



Un antes y después para los negocios en línea

Silicon Valley también sufre del efecto de comparación con 2021, cuando la pandemia favoreció los negocios en línea. Pero uno de los factores que más golpea a las grandes plataformas no desaparecerá fácilmente: el ultra popular TikTok gana cada vez más terreno.



En 2021, esta aplicación de entretenimiento superó a Google como el sitio web más popular del mundo, según Cloudflare. Google y Meta copiaron el formato de TikTok con los "shorts" y los "reels", respectivamente, pero por ahora no logran convertir sus inversiones en beneficios en este apartado.



"Más de 140 millones de reels se corren en Facebook e Instagram cada día, 50% más que hace seis meses", dijo sin embargo el número uno de Facebook, Mark Zuckerberg. "Y creemos que ganamos partes de mercado en tiempo pasado (frente a aplicaciones) a competidores como TikTok", añadió.



(Apple supera expectativas de facturación pero no en ventas del iPhone).



"TikTok es un competidor de temer, pero en términos de ingresos publicitarios, no hay comparación posible", destaca Debra Aho Williamson.



Los veteranos del sector están "aún ampliamente adelante". En el rubro de comercio electrónico, el gigante estadounidense del comercio en línea Amazon registró una contracción de 9% de sus ganancias netas en el tercer trimestre sobre igual período del año pasado, así como una facturación por debajo de lo esperado por el mercado, según sus resultados publicados el jueves que también sacudieron a la bolsa.



El mercado reaccionó muy mal a estas cifras y en los intercambios electrónicos fuera de hora la acción de Amazon caía más de 19%. De su lado, Apple superó las expectativas del mercado con 90.000 millones de dólares de facturación y 20.700 millones de ganancia neta en el tercer trimestre, pero las ventas de iPhone, su producto estrella, decepcionaron.



En el cuartro trimestre de su ejercicio fiscal, tercero del año, el grupo californiano vendió smartphones por 42.600 millones de dólares, por debajo de los 43.000 millones esperados por los analistas. Sus acciones cedían ligeramente en los intercambios electrónicos fuera de hora en Wall Street, para colocarse en 143,60 dólares, cerca de su valor de cierre del día.



AFP