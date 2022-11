América Latina tiene potencial en la desglobalización, dice BBVA

América Latina tiene una posición privilegiada para enfrentar los retos de la desglobalización a la que el mundo se enfrenta.

(El banco BBVA aumenta su objetivo de financiación sostenible).



Así lo plantea Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA y director del BBVA Research. En entrevista para Portafolio, el directivo español recomendó a la región profundizar su relación integral.

¿Cómo terminará la economía global en 2022?

Ya estamos en un proceso muy marcado de desaceleración económica en muchos sitios al mismo tiempo y lo que todavía resta son unos cuantos trimestres de todavía una moderación más fuerte de la actividad.

Creo que el Fondo Monetario tiene unos números un poco más optimistas que los nuestros. Creemos que la desaceleración va a ser más fuerte. Vamos a tener tasas de crecimiento del 3% este año y de poco más por debajo del 2,5% en el 2023, lo que es una desaceleración grande y que tiene detrás, recesiones moderadas en Europa y en Estados Unidos.

En ese sentido, ¿qué proyectan en concreto para EE. UU.?

Estados Unidos arrastra una fortaleza grande, tuvo una recuperación fuerte del covid-19 y una expansión fiscal; lo que lleva es una demanda muy sólida sobre todo en consumo. EE. UU. terminará el año sin tener una recesión, lo que pasa es que todas las subidas de la tasa de interés, que implementa la Reserva Federal, junto con los rezagos apropiados, sí generaría una ralentización más fuerte en algún trimestre del año que viene. La recesión la tendremos más que todo el próximo año. Este año crecerá 1,7% y en 2023, un 0,5%.

¿Y Europa?

A Europa no le pasa lo mismo. No tiene un exceso de demanda ni prácticamente un impulso fiscal, lo que ocurre es que está mucho más golpeada por todo lo que está sucediendo con Rusia con el gas; entonces, la transmisión de ello a la economía europea es mucho más rápida. En Europa ya tenemos recesión este año con una recuperación en el siguiente.

(Inflación llegaría a su pico en el cuarto trimestre).



¿Qué sucede con América Latina?

La región se queda un tanto en el medio. Este año crecerá por debajo del 4% y el año que viene no creemos que crezca más de 1% y eso respondiendo a menores precios de materias primas, mayor restricción monetaria global y más demanda en el mundo. Si se quiere, la región está pagando las consecuencias de una desaceleración global.

¿Qué factores puede precisar de la región?

América Latina es muy heterogéneo. A nivel macro, hay países de la región cuya inflación se debe no solo a factores de oferta si no también a exceso de demanda, pero no lo son todos. Eso le pasa un poco a Chile y a Colombia. El resto no tienen esos excesos de demanda y por lo tanto las dinámicas de desaceleración son distintas.

Si bien cada quien tiene su dinámica particular, en general es que en todos la inflación sigue alta y la política momentánea va a tener que seguir firme para evitar que estos incrementos de la inflación no continúen durante mucho tiempo. Todos tendrán que tener cuidado con el desarrollo de la política fiscal para controlarla.

¿Cómo evalúan a China?

China está pasando a un modelo donde explícitamente le está otorgando más importancia al crecimiento inclusivo, que al crecimiento en general. Ya no tiene objetivos de crecimiento tan altos como antes o está teniendo más cuidado de lo que tenía en el pasado a la hora de intervenir en el sector privado, en términos de generar incentivos para que las empresas crecieran o innovaran.

Luego, no se nos olvida la relación complicada con Estados Unidos y las afectaciones que esto tendrá en un proceso probablemente de desglobalización o de regionalización de la globalización.

¿Creen que la globalización seguirá en los próximos años?

Hay un elemento estructural en el proceso y por tanto, sí, este va a estar para quedarse. Se puede manejar de distintas maneras. La globalización puede mutar en una regionalización del comercio, pero la desglobalización tal y como la hemos entendido en este tiempo va a cambiar.

(Programa de BBVA en Colombia gana premio de sostenibilidad).



Hemos tenido muchos choques que están obligando a las empresas y a los gobiernos a pensar en los costes de la globalización. Hay uno que es el impacto de redistribución dentro de los países; pero es que a partir de ahí hemos tenido muchos choques que han recordado a las empresas los costes de tener una producción muy descentralizada en muchos países.

¿Cómo está América Latina en ese proceso?

Potencial tiene, pero lo que pasa es que cuando analizas los flujos comerciales entre países de la región, es muy pequeño. Cuando miras los flujos de inversión extranjera directa entre los países es muy pequeño. Encontramos ejemplos en algunos sectores, pero la integración comercial entre países de América Latina es muy pequeña y si le quitas energía, lo es aún más.

Se puede hacer mucho más para desarrollarlo pero no nos engañemos que el polo de atracción es Estados Unidos, que te puede permitir generar esas cadenas de valor.

ROBERTO CASAS LUGO