Jet supersónico volverá a surcar los cielos del mundo

American Airlines Group Inc. acordó comprar 20 jets Overture de Boom Supersonic, apostando a que surgirá un mercado para una nueva generación de estilizados aviones que son capaces de reducir a la mitad los tiempos de un viaje transatlántico.



La aerolínea mas grande del mundo también tendrá la opción de comprar otros 40 de los aviones que Boom planea lanzar a mediados de la década, aseguraron ambas compañías, ayer martes, sin proporcionar detalles financieros.



American pagó un deposito no reembolsable por los 20 aviones iniciales, pero los terminos especificos dependerán de un acuerdo de compra que incluya hitos futuros que las compañías aun no han concretado.



Los aviones no comenzarán a transportar pasajeros hasta al menos el final de la década, con el objetivo de llenar el vacío que quedó cuando el Concorde dejó de volar en 2003.

Sobre la base de compromisos anteriores de United Airlines Holdings Inc. y Japan Airlines Co., el acuerdo de American amplia el recuento de la startup supersónica a 35 pedidos y 130 pedidos anticipados y opciones.



Los aviones se venden por US$200 millones cada uno, dijo la compañía anteriormente. “Podemos ver que lo supersónico esta de vuelta, y volvió con fuerza”, dijo Blake Scholl, fundador y director ejecutivo de Boom Technology Inc., en una entrevista.



Boom está diseñando que Overture transporte de 65 a 80 pasajeros a velocidad mach 1,7, el doble de los aviones convencionales, con un rango de 4.250 millas náuticas.



Un supersónico masivo



Los viajeros podrían trasladarse de Los Angeles a Honolulu en tres horas, o de Miami a Londres en poco menos de cinco horas. Scholl apunta a una base de clientes más amplia que la del Concorde, que atendía a celebridades y ultraricos cuyos boletos costaban hasta cuatro veces el precio de una tarifa típica de primera clase en ese momento.



De inicio, solo se construyeron 14 de los aviones supersónicos. Las ventas de Boom ya han duplicado esa cifra, y Scholl dice que una nueva asociación para una versión militarizada con Northrop Grumman Corp. podría generar potencialmente cientos de pedidos.



El fabricante con sede en Denver planea hacer funcionar su avión con combustible de aviación 100% sostenible, un punto de venta para los pasajeros preocupados por el cambio climático. Pero se dice poco sobre quien fabricará los motores mas limpios que impulsaran su avión. “En los próximos meses haremos un anuncio importante”, dijo Scholl.



“Y no se trata solo de la tecnología del motor, se trata también del modelo de negocio del motor. Hay muchas oportunidades para la innovación allí”.



“En última instancia, queremos que Overture sea no solo el avión más rápido, sino también el más sostenible y el más accesible para que cualquiera pueda volar en supersónico”, afirmó el fundador y CEO de Boom, Technology.



“En un mundo en el que se quiere acelerar esa conexión humana, no debería ser que solo unos pocos puedan hacerlo”.



Aunque Scholl ha dicho anteriormente que el objetivo a largo plazo de Boom es poder llevar a los pasajeros a cualquier parte del mundo en cuatro horas por 100 dólares, es seguro que no se verán asientos a la venta a ese precio durante mucho tiempo.



BLOOMBERG