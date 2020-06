Americana de Colchones, entre cierres y nuevos negocios

Tras 60 días del cierre de sus 42 locales, Americana de Colchones empieza a acomodar su plan de negocios a la nueva realidad y a ver resultados de su reactivación.



Su gerente general, Armando Caycedo, explica que la marca hará una reducción gradual de locales para apostar más a las ventas digitales.



Igualmente por la pandemina, entró a la oferta de camas hospitalarias y de una solución de sanitización para las entradas de hogares y comercios.



¿Cómo les ha ido?



Hasta la semana pasada reabrimos unos centros comerciales en Medellín y Cali. La situación no ha sido fácil desde marzo porque dependemos casi en un 60% de las tiendas y de lo que vendemos en Falabella.



Afortunadamente reaccionamos muy rápido y empezamos a ajustar la producción a la venta de camas hospitalarias y nos fue muy bien. Con eso logramos sobrevivir el primer mes.



Y luego nos concentramos en la venta digital que ya teníamos diseñada, muy asistida por nuestra gente y hemos logrado unos niveles sorprendentes. No estamos en los que tenemos normalmente pero sí hemos logrado evitar hacer recortes de personal.



¿Cuántas tiendas tienen ustedes?



Nosotros tenemos 42 tiendas y justamente nos dimos cuenta que teníamos una alta concentración en muchos sitios y a veces lo que pasaba era que se canibalizaba una tienda con otra especialmente en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.



Entonces la decisión que hemos tomado es bajar el número y tener 32 o 33 tiendas y que el cierre sea de manera gradual.



¿Ya tienen definidas cuáles son las que cierran?



Estamos en ese proyecto porque el tema no es fácil. Hay unos contratos de por medio y la compañía es supremamente seria, estamos en ese proceso.



Pero al contrario de lo que pensaríamos el cierre de tiendas no implica sacar gente sino que vamos a contratar el 40% más de personal que teníamos, porque en este orden de ideas necesitamos personas que nos ayuden a contrarrestar esos cambios que estamos haciendo.



¿Y cuál será el concepto de las que queden?



Operarán bajo un modelo diferente. Serán unos centros de experiencia que no estarán esperando el tráfico por que la gente no quiere ir a ningún lado, le da miedo salir. La idea es ofrecer medios más allá de los protocolos para que se sientan seguros,puedan probar nuestros productos y escoger la mejor opción de descanso. El cliente entrar a la tienda y tendrá un kit de bioseguridad para que, en un espacio reservado y con toda la confianza pueda probar el colchón y tome una decisión acertada. Esto estará acompañado de un proceso posventa.



Con un mayor negocio digital y menos tiendas ¿el cliente podría esperar menores precios de los productos?



Ahora no porque los locales han estado cerrados y hemos tenido que resistir costos fijos sin ingresos, pero en el mediano plazo esos menores costos de arrendamientos y de administración se tiene que ver reflejados en una oferta de valor diferente para el consumidor. Eso dependerá del plan gradual.



¿Y el negocio de las camas hospitalarias sigue?



Inició como una excepción pero ya montados en el tema logramos tener gente muy interesada en nuestros productos y hemos establecido una operación de distribución de productos hospitalarios en el país. Era una línea de negocios que no existía en nuestra compañía y ahora hace parte de nuestro portafolio.



¿Tienen otras líneas?



Pues se presentó otro negocio interesante. Nos unimos con Industrias Eterna y otra que se llama Bee Group y sacamos una solución de sanitización para la entrada de los comercios y los hogares.



Es una bandeja con unas almohadillas que permiten que el amonio cuaternario no se evapore, garantizando que los zapatos estén libres de virus o de bacterias.



Ha sido un producto exitoso y entramos en ese segmento de consumo masivo que no imaginábamos. Esto también nos permitió obtener ingresos que no estaban presupuestados y sostener un negocio intensivo en gastos.



¿Cómo quedan los planes del negocio para el resto del año?



Esto es bastante incierto en el corto plazo, porque hay ciudades en donde se están corriendo las aperturas porque los anuncios de autorización de reaperturas se han aplazado. El negocio venía bien hasta el día que cerramos, pero la caída fue estrepitosa. Lo que estamos pensando es que si logramos reactivarnos en el segundo semestre el 2020 será un año en el que nos costará mucho trabajo alcanzar ventas de hace dos años. El retroceso en temas de comercio y ‘retail’ formal ha sido importante. El 2019 fue un buen año y crecimos 14 a 15% frente al 2018. Tuvimos muchos desarrollos.



¿Hay espacio para innovar en productos?



Nosotros alcanzamos a ir a ferias y a hacer negociaciones previas, así que hay cosas muy interesantes. Vienen propuestas atractivas para el segundo semestre. Estamos trabajando en la Feria del Hogar en noviembre para hacer los lanzamientos y la presentación de las novedades en materia de colchones y descanso.



¿Cómo les ha ido con los arriendos?



En términos generales, nos hemos sentado con cada uno de los dueños de los locales y entienden la situación, hemos llegado a acuerdos, unos mejores que otros. En el 90% de los casos hay que girar plata y el problema es que hay que hacerlo sin tener ingresos.



¿Cuántos empleos genera la empresa?



Somos 500 personas, entre colaboradores de planta y de tiendas.



¿Hicieron uso de las ayudas del Gobierno?



Pues, sí, afortunadamente. Digamos que no son tan inmediatas pero nos han servido. Nos hemos presentado a todo, en la medida en que cumplimos con los requisitos, incluso a la de las nóminas. Es que ha sido muy duro estar cerrados más de 60 días sin operar.