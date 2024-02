Exportaciones entran a agenda de Americana de Colchones este año

Americana de Colchones empieza a analizar las exportaciones para impulsar su crecimiento.

Así lo anuncia su gerente general, Armando Caycedo, quien sostiene que la tecnología ya permite transportar estos productos de manera comprimida por lo que los costos logísticos se abaratan de manera importante.



El plan, que está en diseño, apunta a que el inició de estas ventas al exterior sea a países vecinos, afirma el ejecutivo.



¿Cómo avanzan a nivel tecnológico?

Hace unas semanas participamos en una feria en Estados Unidos y la sorpresa fue que nuestro proveedor ganó el premio de la innovación en el tema de dispositivos para los colchones en el pasado CES. Es algo en lo que nosotros hemos venido trabajando hace un tiempo y está dando sus frutos. Nos ubica a la vanguardia de todo el negocio.



Este sistema lo montamos en la Feria del Hogar hace dos años pero el año pasado quedó firme en nuestra oferta.



¿Cuáles son las tendencias?

En términos generales la industria está enfocada en que los colchones no calienten tanto, que estén fríos, que estén zonificados para que se pueda descansar, pero damos un paso adelante con la personalización del producto.



Lo que sigue es el desarrollo de punta, que la persona se acueste en el colchón y con una aplicación en el celular pueda medir los puntos de presión y el colchón se adapte a la forma. En el interior hay bolsas del aire que según la forma del cuerpo se inflan o se desinflan y hacen que tomen la forma del cuerpo.



Nosotros tenemos eso en nuestras tiendas hace dos años y hacemos la prueba. Pero lo que se sigue es que eso que tenemos en las tiendas vaya a las casas, eso hace dos años era muy costoso porque apenas estaba como en el proceso de creación y de adaptación.



Pero, como todo en la vida, con volumen de producción y con desarrollo los costos van bajando. Y bueno, eso es lo que se viene.



¿Se va a extender a toda la oferta?

Sí, de acuerdo. Lo tenemos en la gama intermedia y en la premium, el tema es volver el producto común a todos los colchones. Nosotros lo tenemos hace un tiempo y todavía la industria no ha podido llegar a ese nivel en Colombia.



¿Cuál es el balance del 2023?



Fue un año, como de transición.

Las circunstancias adversas de tasas de interés hicieron que el consumo cayera y que la categoría de colchones no creciera. Esto es más un sentimiento que una confirmación, porque los números oficiales no han salido, pero la categoría en términos generales sí tuvo un tema de menor consumo. Eso hizo que nosotros aumentáramos la participación del mercado.



¿Cómo enfrentaron la situación?



Nos toca hacer cosas diferentes como lo de la tecnología. Se trata de hacer nuevas cosas en lo comercial sin apelar al tema de comparación de precios.



¿La baja de tasas servirá para animar la demanda?

Creo que sí, es como una esperanza. La expectativa es que con la disminución de las tasas de interés haya un incremento en el consumo y a nosotros nos beneficie, obviamente.



Gerente de Americana de Colchones, Armando Caycedo Cortesía



¿Cuántas tiendas nuevas abrieron?



Realmente lo que hicimos fue traslados y cierres y terminamos como con las mismas tiendas del año anterior, 42. En el año 2024 tenemos planeado abrir por lo menos 46 tiendas.



¿Cuánto crecieron el año pasado?



Nosotros cerramos el año con la misma cantidad en ventas. En donde sí crecimos fue en términos reales, en el tema institucional nos fue muy bien, en el tema hotelero cerca de 20% . También crecimos muy bien en grandes superficies, como 14%. La conclusión es que el negocio del descanso el año pasado estuvo complicado, con tendencia a la baja. Y sostenerse hizo que ganáramos participaciones en el mercado, que eso ya es una cifra positiva.



¿Hay alguna inversión especial en planta?



El año pasado invertimos en refuerzo del área de metalmecánica para poder soportar el crecimiento y trajimos máquinas por US$3 millones, preparándonos para lo que viene y para poder crecer. También estamos muy pendientes del tema de exportaciones, es un asunto que se está abriendo paso rápidamente. Los mercados están volteando a mirar a Colombia como un socio estratégico en el corto plazo, ahí también tenemos una gran responsabilidad de poder marcar la tendencia.



¿Y qué opciones hay?



Hemos estado en conversaciones. Estamos en los proyectos de diseño y desarrollo, decir ahora que vamos para tal lado o tal otro es especulación. Lo que sí es cierto es que se está abriendo una oportunidad valiosa de poder sacar nuestros productos afuera. Las circunstancias de la guerra en Europa y todo lo que está pasando a ese lado del mundo hacen que los mercados volteen a mirar a Colombia como fuente estratégica de negocios para ellos.



¿Exportarían a mercados vecinos?



Sí, claro. Se viene abriendo un espacio que anteriormente era casi que imposible mirar porque generalmente transportar colchones era transportar aire. Y ahora la tecnología le permite a uno enviarlos de tal forma que se optimicen los costos de los fletes. Entonces, eso también está ayudando a mirar con perspectiva positiva el tema de las exportaciones para este año.



Los colchones van empacados, comprimidos y enrollados, entonces eso hace que en donde iba un colchón ahora se puedan despachar seis. Entonces, los costos logísticos bajan de una manera considerable y hacen que se pueda pensar en lograrlo. El año pasado compramos una máquina de esas de compresión y estamos trabajando. Es meramente un plan.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio