Amor y Amistad, entre la covid y la reapertura

Como dijo el presidente Iván Duque a finales de junio, “este año tendremos Amor y Amistad con coronavirus”. Y es que luego de 6 meses, una de las celebraciones más importantes se vivirá en la nueva realidad.



Así, mientras en el 2019 el 83% de las personas encuestadas por Fenalco aseguraban que iban a celebrar la festividad, este año el 77% contestó afirmativamente, pero con la diferencia de que el 75% de este grupo lo realizará en sus casas o con un pariente cercano.



“A pesar de la coyuntura, los colombianos están esperando esta fecha. Tenemos la esperanza de que se puedan dinamizar las cifras del sector. Sin embargo, sabemos que las restricciones que aún se conservan en varias ciudades, no permitirán el desempeño esperado", afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



En el caso de San Andrés, por ejemplo, el secretario de Turismo Sebastián Ospina resalta que el Amor y Amistad sí se celebrará, pero en las casas. Esto, dado que aún permanecen medidas como la del toque de queda los fines de semana porque “a diferencia del país, nosotros apenas estamos en la curva del pico y debemos cuidarnos”.



No obstante, otros comercios de Colombia se encuentran a la expectativa como el centro comercial Arkadia en Medellín, que mantendrá sus almacenes funcionando desde las 10 am hasta la 8 p.m. Además, realizará un concierto virtual, según apunta Patricia Melo, gerente del lugar.



Frente a un fin de semana común, esta fecha por lo general representa un incremento del 30% en la facturación para las discotecas, siendo la segunda más relevantes después de Halloween, de acuerdo con Camilo Ospina, presidente de Asobares.



“Nuestras expectativas están basadas en la misma recuperación y ahí hay tres factores: la limitación de aforos, la capacidad de consumo y el temor de la gente por salir”, agregó.



En Bogotá, bares como Federal, en la Zona Rosa adaptaron el establecimiento para funcionar como gastrobares e irán con una oferta hasta las 12 p.m., aunque bajo la sombrilla de Sego Firm, una empresa que realiza espectáculos virtuales de bares, los consumidores también podrán conectarse a través de la virtualidad.



“Aquí se puede escuchar la música en vivo, participar en los premios, tomarse algo y al tiempo comer, todo en un solo lugar”, puntualizó Pamela Monroy, comunicadora de Sego.



De acuerdo con Guillermo Gómez, el presidente de Acodres, este año va a desbordarse la demanda porque no hay suficientes establecimientos abiertos para atender a los interesados, “en especial Bogotá donde nos tienen limitados a trabajar 4 días con el 25%. El 44% de los ciudadanos quieren volver y frente a esa cifra la oferta disponible será insuficiente”, dijo.



“Yo creo que solo el hecho de poder salir a un buen lugar, poder disfrutar de una buena comida y un coctel, y sobre todo, poder socializar, es la mejor experiencia que le podemos dar a nuestros clientes”, destacó Jamal Mustafa dueño de los restaurantes Cabrera, Isola y Cortés & Pizarro en la Zona T de Bogotá.



Y es que, los servicios tradicionales propios de la época, como hoteles, también cuentan con su oferta de masajes, suites y comidas, aunque saben que la recepción no será la misma. “Inicialmente el tema es ofrecer posibilidades tanto al cartagenero como al visitante que poco a poco va llegando a la ciudad”, apunta Diana Infante, Directora Comercial de Hotel Almirante Cartagena.



Con lo anterior concuerda Fernando Fernández, gerente Marriott Bogotá quien agrega que el año pasado el Hotel cumplió todas las expectativas para esta celebración, pero para este “sabemos que hay una nueva normalidad”.



LOS DETALLES



Flores y chocolates se unen este año a través de la campaña Comprometidos de Corazón, impulsada por los gremios Asocolflores y Fedecacao para llegar por 4 meses a distintas regiones.



Con la nueva normalidad, de la que se derivan otras dinámicas de consumo, la Compañía Nacional de Chocolates asegura que para esta festividad, la categoría de golosinas de chocolates, que en 2019 tuvo un incremento del 13%, este año ha contado con un crecimiento del 85%.



Mientras que del lado del flores, si bien la temporada fuerte de exportación es en el primer semestre, Augusto Solano, el director de la agremiación dice que “dado el prolongado aislamiento que los colombianos han vivido, este día es una oportunidad para dar a conocer el poder emocional que tienen las flores”.



“Anteriormente el 70% de las ventas de nosotros eran presenciales, ahora el 36% son a través de la página web, tenemos un 5% por Rappi y un 14% por WhatsApp. Entonces casi el 50% de las ventas se están haciendo por canales no presenciales”, expone Monika Gómez Valek, directora general de Rosas Don Eloy.



Así pues, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico espera que la relevancia del e-commerce se mantenga y supere los niveles obtenidos en la festividad del 2019. “Sin embargo, no hay que desconocer que a medida de que la economía se va reactivando, algunos de esos consumos van a volver a los canales tradicionales”, dice su directora María Fernanda Quiñónez.



Pero a pesar del ingreso de estos nuevos elementos, los colombianos desean mantener las costumbres.



“Jugar al amigo secreto se convierte en un gran evento entre compañeros de trabajo, amigos e incluso entre las familias”, destaca Andrés Robatel, country manager de Linio.



“Es un año atípico, pero eso no quiere decir que la gente no esté buscando la forma de conectarse. Nosotros, por ejemplo, estamos jugando amigo secreto y la compañía dispuso el servicio de mensajería para mandar los regalos. Hay un sin- número de aplicaciones para poder jugar”, destacó Carolina Díaz, gerente de People and Culture de ManpowerGroup.



En consecuencia, si bien el coronavirus ha traído importantes retos, también ha significado una gran oportunidad para emprendimientos como el de Margarita Coneo, cofundadora de Amanee, una tienda de regalos, quien está convencida de que “si bien hay mucha oferta en el mercado, la demanda es constante y cuando se tiene un buen producto a buen precio, siempre la gente va a volver”.



María Camila Pérez Godoy

camgod@eltiempo.com